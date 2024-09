¿Para Fossati?: Jairo Concha deja mensaje por no ser convocado a la Selección de Perú

Es regular en el once de Universitario así como lo era en Alianza Lima, sin embargo el volante Jairo Concha sigue viendo la Selección de Perú esquiva para él. Ahora el futbolista habló públicamente de su ausencia con la Bicolor de Jorge Fossati.

“Yo siento que también estoy a la par de ellos (los convocados) pero tampoco me frustra no ser convocado”, dijo en charlas con Movistar Deportes quitando importancia a su ausencia.

Mensaje a Jorge Fossati: “Creo que la mejor forma de llenar los ojos al entrenador de la Selección es hacer las cosas bien en mi club. Así que espero seguir así y tal vez mejor para poder ser llamado”, continuó.

Pese a decir que no le frustra no estar convocado, Concha sostuvo que: “Todo futbolista sueña con representar a su país, lo he hecho muchas veces, ojalá se pueda dar”, finalizó.

Jairo Concha jugando para Universitario.

Jairo Concha cerró la temporada 2023 siendo una de las figuras de Alianza y en Universitario no ha desentonado siendo muy usado por Fabián Bustos tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jorge Fossati con Perú?

Jorge Fossati tiene contrato con Perú hasta septiembre del 2025. Ganando 166 mil dólares en promedio, si el técnico cumple todo su contrato se llevará 3.5 millones de dólares en aproximadamente.

¿Cuánto gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 2 millones de dólares anuales en Perú. Haciendo un cálculo de su sueldo, el técnico de Uruguay se lleva 166 mil dólares mensuales, en promedio.