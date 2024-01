Se terminó la novela sobre el fichaje de Jairo Concha. Saliendo de Alianza Lima para vincularse con Universitario, el volante de Perú dejó atrás la camiseta íntima y ahora vestirá los colores cremas. Siendo ambos clubes archirrivales, el cambio de plantel ha polarizado al país.

Ahora, siguiendo con el ritmo habitual de los días y las pretemporadas de los clubes, Jairo Concha se presentó a la práctica de Universitario. Mostrándose feliz, participativo y dejando ver todo su talento, el crack enterró así el recuerdo que dejó en Alianza Lima, para crear uno nuevo con los cremas.

“No es verdad que si aparece una oferta ahorita se va. Se evaluará si hay algo a mitad y a fin de año, como corresponde. Jairo Concha está mentalizado en Universitario”, reveló el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, en torno a la situación contractual de Jairo Concha y Universitario.

Universitario, entendiendo que ahora mismo toda información sobre Jairo Concha le dolerá a Alianza Lima, publicó un video de cómo fue el primer entrenamiento del volante. Viéndose en las imágenes que se lleva bien con el plantel, anota goles y se integra, parece que la situación está más que normal.

Lo que sí no está tan normal es que Jairo Concha no podrá participar de la pretemporada que hará Universitario en Maimi. No contando con visa, el volante de Perú se tendrá que quedar en Lima para seguir con su entrenamiento en la institución.

¿Hasta cuándo fichó Universitario a Concha?

Universitario fichó a Jairo Concha por tres temporadas, según la información de Gustavo Peralta. El periodista expresó que el volante, si es que llega alguna propuesta del extranjero, tendrá tiempo de evaluarla a mitad de año y a fin de año.

¿Cuánto le pagará Universitario a Concha?

Se estima que Universitario le está pagando a Jairo Concha alrededor de 30 mil dólares mensuales. Fichando por tres temporadas, el volante podría terminar cobrando más de un millón de dólares.