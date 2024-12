Alianza Lima está viendo la oportunidad de poder meterle jerarquía a su equipo, de cara a una nueva temporada en la Liga 1, con Pipo Gorosito a la cabeza. Y la opción de poder tomar un buen nombre de la Selección Peruana, está a la vista y paciencia de todos. Dependerá de cómo lo gestionan, qué tan viable sea y cómo se trabaje ese asunto. Acá te vamos a contar todos los detalles al respecto, de este posible traspaso. Que significaría mucho dentro del mercado interno en el balompié local.

¿Alianza Lima a qué jugador de la Selección Peruana buscará?

La información es del periodista José Varela, para variar: “Depor conoció que el central del Atlanta United de la MLS entró en los planes de los íntimos para la temporada 2025, incluso ya dieron el primer paso para una negociación concreta y le emitieron una oferta al entorno del jugador, lo que significa que el ‘Profeta’ evaluará la opción. Si bien tiene contrato vigente con su club en Estados Unidos, hasta finales del 2025, cuenta con una cláusula de salida en caso contemple considerar la propuesta blanquiazul”.

¿Podría Luis Abram funcionar en Alianza Lima?

El detallado que nos presenta el Diario Depor, es claro, porque nos damos cuenta de que está bien estudiado: “La directiva íntima se fijó en Abram debido a su polifuncionalidad en defensa y la gran ayuda que sería para Gorosito, teniendo en cuenta la pizarra del DT (4-2-3-1). El ‘Profeta’ podría ser la pareja ideal de Carlos Zambrano, como en la ‘Bicolor’, también se puede desempeñar como lateral izquierdo y esto le daría la posibilidad a Juan Pablo Freytes de poder ser un volante por la misma banda”.

Por eso, vamos a ver cómo mueven sus hilos los principales encargados en Matute: “Eso sí, más allá del deseo de la directiva de Alianza, la última palabra la tiene el jugador de 28 años, que aún con una edad para seguir creciendo, deberá evaluar si vuelve al fútbol peruano, de donde salió a finales del 2017 tras cuatro temporadas en Cristal. Actualmente, ha sido pieza clave con Atlanta United hasta los cuartos de final de la MLS Cup: jugó 27 partidos esta temporada con 1701′”.

¿Cuánto vale actualmente Luis Abram?

Según podemos notar en el mercado internacional, por la información de Transfermarkt. El futbolista formado en Sporting Cristal, está tazado en 3 millones de euros, y con un salario importante en el Atlanta United F. C. de la MLS de los Estados Unidos. No será fácil para Alianza Lima, si de verdad desea hacerse con los servicios del ex Cruz Azul y Vélez Sarsfield, hace algunos años. Luis Abram a sus 28 años está en una vigencia total, podría no ver con buenos ojos regresar al fútbol peruano.