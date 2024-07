En una charla para medio internacional, quizás vimos el lado más natural y suelto del entrenador de la Selección Peruana. Quien pegó fuerte a quienes han calificado mal a Paolo Guerrero, defendió con los dientes a su gran capitán, exponiendo quizás un lenguaje innecesario. Porque nunca antes lo habíamos visto tan incómodo con una situación que por lejos se podía manejar mucho mejor. Ahora, sus razones tendrá para decir lo que acaba de mencionar.

¿Paolo Guerrero seguirá siendo convocado a la Selección Peruana?

Para Jorge Fossati la actualidad de Paolo Guerrero es digna de destacar y seguir de cerca. Pronto estará dejando la Universidad César Vallejo señaló: “Si está, sí. Parce que se está por decidir La salida ya está y parece que hay un nuevo equipo, eso es lo que me he enterado hoy. Me comunico con él, bastante, por la situación que tiene con su club que es parecida a la que había cuando llegué y él se había desligado de LDU”.

Demostrando un respeto máximo para quienes seguramente consideran a Paolo Guerrero como un jugador que no está para la más alta competencia. Lo eleva a la máxima potencia porque lo conoce de cerca al jugador, y más aún a la persona con quien compartió en la reciente Copa América 2024: “Él sigue siendo un competitivo de aquellos. En ese sentido es un ejemplo para todos los jugadores. Yo lo que veo es que está en plena vigencia desde el plano físico”.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre las críticas a Paolo Guerrero?

Al punto de confrontar al periodista Eddie Fleischman, que hace poco cuestionó la convocatoria del delantero histórico, respondiéndole así: “¿Cómo voy a bancar eso? Paolo Guerrero, figura en Universitario (LDU de Quito) y que vengan estos a denigrar. Yo lo que veo es que está en plena vigencia desde el punto de vista crítico. Así que no va a poder ninguna crítica más allá de lo que yo piense. Me importa un huevo lo que se piense, si está bien, lo voy a convocar sí o sí”.

Paolo Guerrero junto a Jorge Fossati en la Selección Peruana. (Foto: FPF).

Es más, fue mucho más allá, y le pegó de manera fuerte por solo opinar al respecto del capitán de la Selección Peruana: “No le acepto a nadie que falte respeto, ni a los jugadores, ni a mí. Ese ´cachafaz´ habla de Paolo Guerrero como si fuera ´Juan Pérez´, lo destrata y lo denigra porque Paolo alguna vez se dignó a contestarle, lo mismo que ahora puede hacer de mí, porque no le gusta que le contesten a este ´intocable´ y ´fantasma´, que nunca le pegó ni a una pelota de goma”.

Recordemos que antes ya hubo una trifulca entre ambos personajes, Jorge Fossati lo encaró en una última entrevista cuando el periodista de Willax se acercó a la VIDENA para conversar con el entrenador principal. Y para su mala suerte quizás, tenía a flor de piel todo lo que había dicho el comunicador, sobre las formas de actuar del Nonno. Entonces, desde ahí tienen un pendiente al respecto, llegando ahora un nuevo capítulo de la novela.

¿Cuál fue la respuesta del Colorado contra el técnico de la Selección Peruana?

Eddie Fleischman salió a defender lo que fue su declaración, porque sintió que le estaban levantando falsos y le dio sus razones a Jorge Fossati. Dejándole claro al Nonno que está muy equivocado: “Es mentira lo que él dice. Yo he dicho que no está para la selección, que no está para titular y que todo el primer semestre del año no jugó con (César) Vallejo. No es denigrarlo, es describir una realidad”.