La Selección Peruana de Fútbol es el conjunto donde están los mejores profesionales, según la decisión de Jorge Fossati. El entrenador de nacionalidad uruguaya llamará a los jugadores que mejor les guste, el que más le interese según su lectura deportiva. Ahora, el nombre de los jugadores más queridos, no siempre serán aquellos que le cierre como idea principal para ser llamados.

En este caso, la entrevista de Eddie Fleischman para Willax Deportes no solo dejó la discusión pequeña entre ambos personajes. El periodista junto al entrenador de la Selección Peruana, si no también, la palabra sobre un jugador muy querido por el hincha local. Oliver Sonne una vez más fue apartado a un costado con bastante estilo, eso por lo menos se siente ahora mismo.

Jorge Fossati respondió a la pregunta por el futbolista estrella de la Liga de Dinamarca con unas frases por lo menos a estudiar. Según él, no habría necesidad de verlo competir a mediano plazo, hay jugadores por esa zona: “Si yo no estoy equivocado, Sonne juega sobre el lado derecho y no es precisamente el caso donde a Perú le falte alguien con jerarquía ya demostrada”.

Además, El Nono precisó que no lo quiere desgastar, sabiendo que al día de hoy no tendrá piso dentro de la Selección Peruana, donde él es el que toma decisiones: “Sí (es importante), pero no voy a gastar dos partidos oficiales para asegurarme a nadie, salvo que si le veo un lugar, lo voy a traer. Esa es la idea, inclusive, por más que no lo necesite en su posición original”.

¿Cuál fue la respuesta de Eddie Fleischman?

Después de todo eso, llegó la réplica el propio Eddie Fleischman en su cuenta de Twitter. Donde mencionó varios puntos de su entrevista, pero precisamente lo del tema especial de Oliver Sonne. Aquel que levantó polémica dentro del mercado local, por quienes desean verlo jugando con la camiseta del equipo de todos. Lo que explica el conductor de Willax TV es lo siguiente.

“Hubo que corregirle: Sonne sí es peruano. Tan peruano como Lapadula, Gallese o yo. El dt enfatiza que Sonne no nació en Perú. ¿Eso es importante? ¿Es desperdicio de tiempo definir si es peruano? Dice que no desperdiciará 2 partidos para que Perú asegure a Sonne”. Lo cual hubiese sido trascendental que se vea en pantalla todo lo anterior, pero todavía falta la entrevista completa que seguramente se emitirá el día domingo por su programa semanal.

¿Oliver Sonne puede jugar en Dinamarca?

La pregunta es clara porque todavía hay chances, según expone el punto 5 del artículo 9 de la FIFA sobre los criterios de elegibilidad: “El jugador al que se le haya concedido el cambio de federación y que no haya jugado partido alguno de competición oficial o no oficial, de cualquier disciplina futbolística con su nueva federación, podrá solicitar el cambio de federación, es decir, la vuelta a su primera federación, siempre que aún posea la nacionalidad del país de dicha federación”.