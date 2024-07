El entrenador de la Selección Peruana, ahora está dentro de una noticia deportiva, no tan buena. Jorge Fossati no podrá usar a dos cracks.

El entrenador de la Selección Peruana tuvo la opción a mediano plazo de tener un par de jugadores de muy buen nivel, considerados por muchos como los mejores en sus puestos, siendo evidentemente extranjeros. Nos referimos a dos jugadores que no nacieron en nuestro país, pero que el hincha promedio soñaba con verlo competir en el equipo de todos. Siempre con la idea principal de que puedan estar representando a la nación deportiva.

¿A qué jugadores perdió Jorge Fossati en la Selección Peruana?

Jorge Fossati si se quedara un tiempo más, con buenos o malos resultados, años después, podría estar considerando a estos dos cracks de la Liga 1, que encima se fueron juntos a un equipo en especial. Sí, lo adivinaste, nos estamos refiriendo a los jugadores de Sporting Cristal y Alianza Lima. Uno defensor de nacionalidad brasileña, que rápidamente se metió a los fanáticos en el bolsillo con su jerarquía, solvencia, y arte para poder defender como mandan los libros. Rompiéndola con el equipo bajopontino.

El otro caso es el del colombiano Kevin Serna quien ya era peruano, pero no elegible por la Selección Peruana. El extremo ahora ex Alianza Lima, no puede jugar por La Blanquirroja debido a que no está con los 5 años ininterrumpidos de base que exige FIFA para ser escogido por un país donde no naciste. Lo mismo es para Ignácio da Silva, quien recién estaba cursando su segunda temporada y ya se lo llevaron al Fluminense de Río de Janeiro.

¿Ignácio da Silva y Kevin Serna no podrán jugar en la Selección Peruana?

Hace un tiempo, se escuchó al entorno más cercano de Ignácio da Silva, en el tema Selección Peruana de Fútbol y fue aceptado como una idea espectacular. Porque Nacho sí analizó el tema, según contó Brenner Marlos (ex Sporting Cristal) en una entrevista para Infobae: “Hemos hablado sobre ese tema. Le dije ‘mira, tienes que quedarte 3 o 4 años y nacionalizarte peruano, porque sería una cosa linda para ti jugar por la selección”.

Jorge Fossati en conferencia de prensa. (Foto: FPF).

Es más, siguiendo por la línea de Ignácio da Silva, su propio agente, mencionó que le encantaría (allá por 2023), jugar en la Selección Peruana al defensa central: “Creo que es un proyecto un poco lejos para hablar, pero si él se queda por más de tres años en Perú, naturalmente eso puede suceder […] Si consigue naturalizarse peruano creo que será bueno para todos”. Lastimosamente, hoy ese progreso se cortó como tal, por eso, ya es imposible.

Mientras que, por el lado de Kevin Serna a fines del 2023, tocó el tema con mucho respeto y cariño: “Si se me da la oportunidad tan linda que es representar al Perú, porque me siento muy agradecido por toda la gente que me ha recibido siempre con los brazos abiertos y con este país que me ha regalado momentos muy bonitos (…). Con el respeto que se merecen, si me dan la oportunidad de representarlos, lo haré con la mayor disposición, mayores ganas, si no, seguir trabajando para que llegue el momento”.

¿Qué dice el reglamento FIFA sobre los nacionalizados?

Pasamos a las normas ya establecidas y que se respetan de principio a fin. Según el reglamento de la FIFA, se necesitan cinco años de residencia en el país donde se ha nacionalizado el futbolista para ser elegible para el equipo nacional. En el caso de Kevin Serna, ya había cursado durante tres años ese proceso, e Ignácio da Silva durante uno y medio. Lastimosamente, ellos no podrán ser convocados más adelante por la Selección Peruana, a menos que vuelvan y empiecen de cero, lo cual es casi imposible.