La Selección Peruana próximamente estará entrando en lo que se conoce como fase de convocatorias. Para ese momento habrán regresos y sentencias definitivas. Las cuales pasarán al ciento por ciento, en lo que siente y necesita para ahora el profesor Jorge Fossati. Sabemos que El Nonno toma sus convocatorias con muchísimo cuidado, por eso ahora tenemos que entender por qué hace lo que presentaremos a continuación. Porque se trata de Paolo Guerrero, el capitán del equipo de todos.

¿Paolo Guerrero volverá a la Selección Peruana?

Acá llega la información redactada por el periodista Jesús Yupanqui, del reconocido y mediático medio de comunicación escrito. Donde se conoce la gran verdad: “Según contó Gustavo Peralta, periodista de Líbero, en L1 RADIO, Jorge Fossati llamará a Paolo Guerrero, quien le dio el triunfo a Alianza Lima sobre Sport Huancayo y es una de las figuras del conjunto blanquiazul. El entrenador de la bicolor entiende que la presencia del delantero de 40 años es clave para el equipo”.

¿Por qué motivos regresará Paolo Guerrero a la Selección Peruana?

Continuando con lo que expresa el Diario Líbero, nos damos cuenta de que la cercanía entre El Nonno y el gran capitán de La Blanquirroja se refleja en la determinación asumida a futuro. No es casualidad su vuelta como tal: “Para la fecha de octubre, Fossati quería llamar a Paolo Guerrero, pero el ‘Depredador’ le pidió al estratega su no convocatoria porque no se sentía en óptimas condiciones físicas y quería aprovechar la para del campeonato para realizar los trabajos respectivos”.

ver también Selección Peruana: Jorge Fossati depende de un triunfo en el partido contra Chile para continuar

ver también Uno de los grandes cracks de Ricardo Gareca se rompió y no jugará frente a la Selección Peruana

Acá pasan a citar lo que corresponde a la información que le da mayor peso a su explicación brindada recientemente. Porque para poder afirmar tamaña situación, hay que tener un respaldo que por lo menos le dé credibilidad a lo afirmado. Por eso van a lo seguro con uno de sus profesionales de lujo: “”Él iba a estar en la última convocatoria, pero por una decisión de él, no estuvo presente”, expresó Gustavo Peralta. De esta manera, Paolo luchará con Alex Valera la oportunidad de ser titular de la bicolor ante Chile”.

Paolo Guerrero jugando la Copa América 2024. (Foto: IMAGO).

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es la cercanía entre Paolo Guerrero y Jorge Fossati?

Como se sabe y entendemos todos, Paolo Guerrero apenas llegó Jorge Fossati se mostró muy cercano al técnico uruguayo. Le brindó la mayor cantidad de oportunidades para que se adapte a este grupo de trabajo, el cual salía de un proceso complicado con Juan Reynoso. Desde ahí El Nonno mostró gratitud para El Depredador, quien aportó desde ese momento poco o nada a sus 40 años. Pero quizás, ahora, con su presente en Alianza Lima puede darle más opciones en la cancha para jugar contra Chile y Argentina.