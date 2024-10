Una mala noticia para Ricardo Gareca y su Selección Chilena. Uno de sus principales cracks, no competirá contra Perú la próxima Fecha FIFA.

Situación compleja para el clásico rival de nuestro país porque se trata de un jugador que de un tiempo acá era de los puntos más altos. Una gran novedad es para la Selección Peruana porque no estará en la siguiente Fecha FIFA, pero no da motivos de alegría porque siempre una lesión será compleja por donde se le vea. Desde acá saludamos y brindamos nuestro respaldo para este jugador internacional, que era bien considerado por Ricardo Gareca en las últimas convocatorias.

¿Qué jugador de Chile no jugará ante la Selección Peruana?

Desde su equipo en México , se lanzó el comunicado oficial, aquel que nos da respuestas generales. Demostrando un profesionalismo absoluto, sin dar medias tintas, informando por completo para el pueblo chileno. Aquel que hoy lo lamenta porque es uno de sus jugadores más importantes, de cara a sus duelos contra Perú y Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas : “El Club América informa que nuestro jugador Víctor Dávila presenta una fractura de peroné derecho. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.

Todo esto terminó pasando en la última jornada de Liga MX , cuando el América de México chocaba contra Los Xolos de Tijuana por el torneo casero. Lastimosamente, un movimiento en falso afectó a Víctor Dávila quien tuvo que terminar en el césped, para poder solicitar su cambio y ser atendido de forma inmediata. De esa manera el extremo chileno se terminó perdiendo el cotejo con la camiseta de las Águilas. Quedando expectante de saber cuánto tiempo estará fuera de las canchas el delantero mapocho.

¿Cuál es el valor actual de Víctor Dávila?

El delantero chileno de 26 años está viviendo una etapa importante en su presente junto al América de México. Actualmente, está tasado en 5 millones de euros, después de su paso por equipos como CSKA Moscú en Rusia, León, Pachuca, Necaxa de México, y el propio Huachipato en su país. Ahora mismo, está lejos de su mejor valor en el mercado internacional, porque llegó a costar 10,60 millones de euros en la temporada 2019. Siendo un crack en potencia, sin duda alguna.

Víctor Dávila jugando con Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. (Foto: IMAGO).

¿Cuándo juegan Perú vs. Chile por las Eliminatorias?

Perú vs. Chile jugarán en noviembre por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas. Enfrentándose en el estadio Nacional si no pasa nada extraño, todavía no existe una fecha fija para el partido, pero todo apunta a que se dará el viernes 15 de noviembre desde las 20:00 horas de Perú. El Clásico del Pacífico será un antes y después tanto para Jorge Fossati, como también en la vida profesional de Ricardo Gareca.