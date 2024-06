José Patrón Velásquez mató a Christian Cueva: "El día que quite un balón, por favor, me avisan"

Dentro de un presente fuerte y claro, habló una de las leyendas más importantes de todos los tiempos. Un futbolista que sacó adelante todo en la Selección Peruana, junto a su club en Alianza Lima. El Patrón Velásquez destacó varios temas que interesan dentro del equipo de todos, como palabra autorizada. Jugándosela como cuando era el volante que comandaba todo el medio campo de La Blanquirroja.

¿Qué dice José Velásquez sobre Christian Cueva?

El Patrón Velásquez mencionó lo que es el presente de Christian Cueva, quien es el más señalado por ser convocado a la Selección Peruana sin minutos y equipo a nivel profesional: “Yo no veo a ningún jugador que marque la diferencia en la selección. Todos los directivos hablan de Cueva, pero el día que quite un balón, por favor, me avisan. Es lo que yo veo, no hablo mentiras”.

Sobre el polémico asunto de Renato Tapia, el jugador que renunció a La Blanquirroja previo a la Copa América 2024. Don José fue sumamente duro, pegando fuerte, de cara a lo que se vendrá en un futuro en su concepto: “Depende donde esté jugando, si está acá (Selección) y se lesiona, el país donde está debe de sanarlo. Tienen que ver por él. Si se lesiona, la selección tiene que ver por él”.

Es más, defendió lo que hizo el jugador, de salir a exponer sus pendientes como ser humano. Cuidando sus piernas y siendo por encima de todo persona, antes que una persona que está ligado al sentimiento sin pensar nada: “Una vez definido eso (póliza), se lesione o no, ya tiene el respaldo. Realmente están tratando de inventar cosas para no llamarlo. No están con intenciones de convocarlo a la selección, es lo que yo pienso”.

Don José Velásquez con la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

Pero también, El Patrón Velásquez destacó que en su época la Selección Peruana era la más grande del mundo. Para el ex volante de Alianza Lima, vestir la camiseta del equipo de todos, era un motivo de orgullo absoluto: “Gratis, así era. Nos pagaban una miseria, cien soles. Era la selección. Yo ni me lesionaba, me retiro en el año 85 jugando dos partidos, venía de una lesión y era difícil”.

¿Qué opinión tiene sobre Paolo Guerrero?

Es más, antes de cerrar, también dejó una posición clara sobre Paolo Guerrero y sus 40 años de edad. El delantero y capitán de la Selección Peruana, quien fue revalidado por Jorge Fossati: “No he oído hablar sobre un jugador en la historia que juega a los cuarenta años. Caminan el campo, no quitan el balón a nadie, los entrenadores los mantienen porque son de renombre, pero no debe ser así”.

¿Cómo le irá a la Selección Peruana en la Copa América 2024?

Como broche de oro, El Patrón no tiene mayores expectativas de lo que pueda pasar en los Estados Unidos, específicamente la Copa América 2024: “Yo no veo a ningún jugador que marque la diferencia. La mayoría no quita el balón, es la actualidad. No cumplen con lo que se debe hacer en el campo. Eso ya se hablará después del partido. Yo no veo a ninguno que marque la diferencia. Hay que rezar que el de arriba nos ayude”.