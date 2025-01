Alianza Lima en riesgo y reveló todos los jugadores que están gravemente lesionados

El destino es tan caprichoso con Alianza Lima, que puede hacer que un día le gane al campeón de la Liga de Argentina, pero al día siguiente pierda ante el recién ascendido a la Liga de Argentina. Eso es el planeta íntimo: un vaivén de emociones en la que los hinchas nunca tienen un día sin noticia.

Ahora, para dar más respaldo a la teoría, se conoció que Alianza Lima tiene jugadores lesionados y eso que todavía no empieza oficialmente la temporada 2025. A menos de tres semanas para disputar su primer partido oficial del año, ante Club Nacional de Paraguay por la Fase 1 de la Copa Libertadores, ya se sabe que hay jugadores que no estarán.

Y vaya si la noticia preocupa al técnico Néstor Gorosito. Luego de pedir fichajes, y que en teoría no llegue ningún jugador que explícitamente pidió, ahora el que debería ser la estrella de Aliana Lima está lesionado. Pero no solo es un jugador, también hay información que otro delantero está sentido y no tendrá actividad pronto.

Así pues, el primer jugador confirmado que está lesionado en Alianza Lima es Fernando Gaibor. El volante de Ecuador sufrió un golpe en la mano y tuvo que ser operado. Tras ello, se espera que su recuperación tarde por lo menos 1 mes y, en ese sentido, volvería para el inicio de la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿Qué jugadores están lesionados en Alianza Lima?

Otro jugador que también está lesionado, pero en otro grado de medido respecto a Fernando Gaibor, es Hernán Barcos. El delantero padece un golpe en la parte baja de la espalda y hasta ahora no ha podido demostrar su fútbol en la pretemporada internacional. Si bien está con el plantel, se presume que no será empleado hasta los duelos oficiales, de ser necesario.

Hernán Barcos tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Llegando en el 2021, el delantero ha sido bicampeón con los íntimos y además anunció que en el 2025 iba a retirarse.

¿Cuánto gana Hernán Barcos?

Hernán Barcos gana 20 mil dólares en Alianza Lima, según La República. Siendo uno de los sueldos más altos del plantel, el delantero, hasta el 2024, ha cobrado 960 mil dólares en total a lo largo de sus cuatro años.

