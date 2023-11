Todo está definido en la Federación Peruana de Fútbol. A falta de arreglar la salida de Juan Reynoso de la Selección Peruana, Juan Carlos Oblitas dio varias luces sobre quién será el próximo entrenador y no pudo evitar responder sobre Ricardo Gareca.

Atendiendo a la prensa en las afueras de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), Juan Carlos Oblitas detuvo su vehículo, bajó su ventana y habló sobre el próximo técnico de la Selección Peruana: “Ya se empezaría a ver eso, pero tenemos tiempo. No podemos caer en el juego de todos estos nombres que se dan mañana, tarde y noche”, empezó en su reflexión.

Bautizado como el ‘Ciego’, Juan Carlos Oblitas fue un gran futbolista peruano y ahora es dirigente. Teniendo la responsabilidad de elegir al sucesor de Juan Reynoso en la Selección Peruana, el directivo continuó con su declaración: “Hay tiempo, vamos a tomarnos las cosas con calma”, extendió su mensaje.

Brindando las razones por las que la Federación Peruana de Fútbol no acelerará el paso para anunciar al nuevo estratega de la Selección Peruana, el dirigente fue claro: “Nosotros no tenemos ningún apuro porque no hay fecha FIFA hasta marzo. Con calma, eso no significa que vamos a dejar que pase marzo”, precisó.

Respondiendo al final la pregunta que todo el Perú se hace, Juan Carlos Oblitas fue claro al expresar que Ricardo Gareca no volverá a la Selección Peruana: “No hay nada”, mencionó con el mismo entusiasmo con el que detuvo su vehículo y bajó su luna para declarar.

¿Cuántos puntos tuvo la Selección Peruana con Juan Reynoso?

La Selección Peruana solo logró dos puntos al mando de Juan Reynoso en las Eliminatorias. Empatando ante Paraguay y Venezuela, el cuadro cayó frente a Brasil, Chile, Argentina y Bolivia.

¿Qué logros tuvo Gareca con Perú?

Ricardo Gareca logró varios méritos al mando de la Selección Peruana. Estando al frente a lo largo de 7 años, el entrenador clasificó a un Mundial, quedó subcampeón de la Copa América y ocupó el puesto 10 en el ranking FIFA.