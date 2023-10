La Selección Peruana está trabajando arduamente para los próximos encuentros contra Chile y Argentina en las Eliminatorias al Mundial 2026. Esta semana se dieron a conocer los convocados de la Liga 1, y el lunes 9 de octubre se dará a conocer la lista final, que incluirá a los futbolistas que militan en el extranjero.

En el llamado de los futbolistas de la Liga 1, El popular ajedrecista, incluyó nombres como Piero Quispe, Jairo Concha, Bryan Reyna, Franco Zanelatto y Joao Grimaldo, entre otros. Considerados como el futuro de la Selección.

Sin embargo, el periodista deportivo Pedro García se dio el tiempo para poder analizar cada nombre y expresar su opinión sobre por qué el volante de Universitario, Piero Quispe, debería ser titular en lugar de Jairo Concha, que pertenece a Alianza Lima.

“En los partidos difíciles de Alianza, no le he visto esa repatización de decir amago y le pegó en el último tiempo, pero a Quispe sí le veo soluciones individuales para problemas que la U también tiene. No veo como un absurdo que Quispe pueda jugar, es chiquito, flaquito, inexperto, pero resulta que entró y no lo sacó nadie”, comentó para Movistar Deportes.

El hombre de prensa también agregó la ventaja que tendría el jugador crema sobre el volante íntimo, destacando la continuidad en el juego: “Una ventaja de Quispe por Jairo, viene de estar. Jairo no, o sea es difícil pasar al equipo titular cuando vienes de no estar que del banco al titularato”, indicó.

¿Cuándo juega Perú vs. Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El siguiente partido de la selección de Perú será contra Chile en el Estadio Monumental de Santiago, encuentro válido por la tercera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre Perú vs Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El partido de Perú vs Chile por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será el jueves 12 de octubre a las 7:00 p.m. El duelo se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming: América TVGO y Movistar Play.

¿Cuál es la alineación de la selección de Perú?

La selección de Perú al mando del entrenador Juan Máximo Reynoso saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Paolo Guerrero, Alexander Callens, Pedro Gallese, Renato Tapia, etc.

¿Cuál fue el último partido de la selección de Perú?

La selección de Perú viene de jugar contra la selección Brasil por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El resultado fue de 0-1 y el encuentro se disputó en el Estadio Nacional de Lima.