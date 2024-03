Juan Reynoso viene tranquilo después de una salida abrupta de la Selección Peruana. El entrenador nacional viene siendo un profesional a carta cabal, no declaró en contra de su ex trabajo, y lleva por todo lo alto su pesar de no triunfar con el equipo de todos. Ahora, con eso abiertamente conocido, nos enteramos algo más de su vida como director técnico.

El Futbolero relató lo que será el salario del Cabezón: “Ahora, llegar a Puebla también significa poder tener un buen sueldo, se esperaría que gane al menos 1 millón de dólares al año, recordemos que en Cruz Azul llegó a ganar hasta 1,3 millones y en la Selección Peruana 1,5 millones, por lo que este salario sería algo parecido, pero un poco menor teniendo en cuenta que está comenzando nuevamente en la Liga MX”.

Nos damos cuenta de que el por ahora entrenador peruano libre, a nivel internacional está siendo bien visto, lo cual está perfecto, se lo tiene bien ganado, enhorabuena por su trabajo en líneas generales. Esperemos que le vaya muy bien de cara a su carrera como encargado de Puebla, o el club que esté dispuesto de hacerse con sus servicios. Juan Reynoso cuenta con una capacidad demostrada.

Desde El Sol de Puebla mencionan que la vida de Juan Reynoso está bastante cercana por esos lares: “No se descarta mantener a Fernando Aristeguieta como entrenador, pero hay quien inclusive habla de una vuelta de Juan Reynoso al Puebla FC. Con el peruano, el hombre a cargo de ponerle fin a la maldición de Cruz en la Liga MX, La Franja resurgió como uno de los conjuntos protagonistas de la justa”.

¿Quiénes son los rivales de Juan Reynoso?

Juan Reynoso estaría compitiendo por el puesto como entrenador del cuadro camotero con profesionales como Federico Vilar y Benjamín Mora, pero el peruano está liderando la escala de preferencias. Las próximas horas serán claves para saber lo que pasará con el exfutbolista de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Veremos cómo trabajan en esa situación.

¿Por qué estaría regresando Juan Reynoso a Puebla?

El portal Grada de México, dejó un detalle bastante interesante para la vida personal del Cabezón. Que respondería a la pregunta principal: “Desde hace unas semanas, sorpresivamente la figura de Rosalío Díaz, uno de los hombres de mayor confianza del ex seleccionador de la selección de Perú, volvió a aparecer en la vida del club”.

¿Juan Reynoso será el próximo técnico del Puebla?

Según amplía el medio de comunicación, el tema está bastante avanzado en todos los sentidos: “El auxiliar técnico, que ha acompañado a Reynoso Guzmán en sus etapas con Puebla, Cruz Azul y el combinado andino, ha sido visto realizando trabajos de análisis en las oficinas de la institución durante los últimos duelos de la Franja”.