Como cabeza principal de la Selección Peruana, este tipo de declaraciones podrían traerle problemas a mediano plazo. Juan Reynoso no se refirió de la mejor manera al trabajo físico de jugadores de la Liga 1 como: Bryan Reyna, Joao Grimaldo y Franco Zanelatto.

El entrenador de La Blanquirroja después de perder por 2-0 ante Argentina, y recibir una serie de críticas potentes. Habló minutos después del pitazo final, donde expuso su idea principal del fútbol. Sin medirse en este asunto específico, haciendo foco en un aspecto.

Se refirió de la peor manera posible de tres jugadores considerados para muchos, como el presente inmediato de la Selección Peruana. Por su talento, rebeldía y otros aspectos positivos en su carrera. Juan Reynoso esta vez no le atinó a las declaraciones de rutina.

Cuando le preguntaron por los jugadores de Alianza Lima y Sporting Cristal, lo único que pudo decir es que no están físicamente para la alta competencia. Pero no se quedó ahí nada más. También tocó el nombre de un extranjero más, que hizo el esfuerzo superlativo de gestionar su nacionalidad, entre otros movimientos desde lo burocrático.

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre Bryan Reyna, Joao Grimaldo y Franco Zanelatto?

Para Juan Reynoso, resulta bastante sencillo, hoy por hoy sus jóvenes no están para la competencia de élite: “Está claro que no estamos para nada satisfechos y solo voy a cerrar que hoy, lastimosamente, Bryan (Reyna) y Joao (Grimaldo), que tienen un talento impresionante, no están ni para sostener 60 minutos, y esas son las carencias que nos da la liga local”.

“Lo vimos con Franco (Zanelatto), que tiene buena energía, pero a los 50′ está liquidado. Lo mismo hubiera pasado si arrancaban los dos, por eso el plan era gastar con los dos, (Andy) Polo y Franco, y ya con otra chispa aprovechar los espacios”. Acá es donde quizás cometió el principal error de todos, porque el paraguayo, con corazón peruano, fue uno de los puntos más altos contra La Albiceleste.

¿Estuvieron bien las críticas de Juan Reynoso sobre Piero Quispe y Bryan Reyna?

Piero Quispe y Bryan Reyna marcan la diferencia en Liga 1, casi podría decirse que se pasean con sus habilidades únicas. Podría ser verdad que físicamente no están preparados de la mejor manera. Pero no se debe decir eso frente a los medios de comunicación, porque quedarás expuesto hacia un futuro.

¿Por qué criticó el trabajo físico de Franco Zanelatto?

Los recordatorios, si la cosa no mejora serán brutales, no tendrán piedad alguna. Todo eso lo debe saber bien Juan Reynoso, pero parece que le jugó una mala pasada la presión de perder ante Argentina con un rendimiento bastante bajo. Ya que Franco Zanelatto le dio sensaciones distintas para bien, pero igual recibió su pequeño cuestionamiento.

Ahora, se contradice muchísimo en esa precisión, porque Nilson Loyola, Yoshimar Yotún, Andy Polo, y entre otros habituales titulares son del torneo local. Ellos jamás recibieron un comentario en contra por su preparación física. Ahí hay un grave problema, si no subsana todo lo anterior de una manera casi inmediata. Muchos dicen que ya perdió la brújula del grupo.