Momento tenso el que se vivió en la conferencia de prensa de Juan Reynoso en Chile, el director técnico nacional no empezó a la hora su participación. Los periodistas chilenos no fueron puntuales, y acusaron no tener salida de audio para sus emisiones en los medios donde trabajan.

Todo esto no pasó desapercibido, debido a que fue grabado y automáticamente se volvió viral. Como casi nunca se le vio a Juan Reynoso en esta época, incómodo por el ruido, por la cantidad de gente. Hasta en un punto, la improvisación, dejó su pensamiento sentado a vista y paciencia de todos los presentes.

El entrenador de la Selección Peruana fue duro en su comentario, por la irresponsabilidad en el ambiente, creada por la prensa local, según se ve en el video: “Todos merecemos un respeto, era para empezar a las 11:30 AM (9:30 AM HORA PERUANA). Y no estar como un mercado poniendo cámaras y los micrófonos”

Juan Reynoso no se guardó nada y dejó un mensaje final para quienes estaban de locales, una especie de jalón de orejas para los cronistas sureños: “Por lo menos en Perú intentamos hacerlo a la orden”. Así es como empezó su participación, algo abrupta.

La cortesía del material audiovisual es de Best Cable Sports, canal peruano que viajó al lugar de los hechos para realizar la cobertura. Y pudo ver este altercado donde los ánimos estaban elevados, al punto de que el seleccionador nacional tuvo que dar palabras extras a sus declaraciones.

Encuesta ¿Juan Reynoso se enojó con justa razón? ¿Juan Reynoso se enojó con justa razón? YA VOTARON 0 PERSONAS

La ausencia de Renato Tapia y Alexander Callens en la selección peruana

Como es conocido, las frases más llamativas de Juan Reynoso en la previa al partido contra Chile correspondiente a la ausencia de Renato Tapia y Alexander Callens. Confirmando que los jugadores no serán desconvocados, esperándolos para el siguiente duelo contra Argentina.

Después analizó cómo le deberá jugar Perú a Chile en el Estadio Monumental de Santiago, donde seguramente cuidará su portería y probará suerte en cada ataque. Fiel a su estilo, no dio mayores pistas, sabiendo que este tipo de ruedas de prensa son más una formalidad casi obligatoria. De la cual él no gusta mucho.

Juan Reynoso y el tenso momento con la prensa chilena:

¿Cuándo juega Perú vs. Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El siguiente partido de la selección de Perú será contra Chile en el Estadio Monumental de Santiago, encuentro válido por la tercera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre Perú vs. Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El partido de Perú vs. Chile por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será el jueves 12 de octubre a las 7:00 p.m. El duelo se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming: América TVGO y Movistar Play.

¿Cuál es la alineación de la selección de Perú?

La selección de Perú al mando del entrenador Juan Máximo Reynoso saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Paolo Guerrero, Alexander Callens, Pedro Gallese, Renato Tapia, etc.

¿Cuál fue el último partido de la selección de Perú?

La selección de Perú viene de jugar contra la selección Brasil por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El resultado fue de 0-1 y el encuentro se disputó en el Estadio Nacional de Lima.