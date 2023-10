Kevin Ortega será el encargado de dirigir el Universitario vs. Alianza Lima: La primera final

Universitario de Deportes será local contra Alianza Lima en una jornada de ensueño, está todo listo para la fiesta en el Estadio Monumental “U”. Hasta el nombre del árbitro principal, quien estará trabajando para impartir justicia en el partido más importante de todos, junto a la definición de vuelta en el barrio de Matute.

La información llega gracias al periodista deportivo de RPP Noticias, Kevin Pacheco, quien expone el nombre de quien será el responsable de impartir un juego mucho más cercano al reglamento: “Kevin Ortega será el árbitro de la final de ida entre Universitario vs. Alianza Lima”. Para después decir por qué se elige al polémico profesional.

“En un inicio la intención de CONAR era que dirija la final de vuelta, pero Ortega viajará el próximo martes a Arabia Saudita para dirigir el partido entre Al Ittihad vs Abha”. Con estas luces presentadas, tenemos todo listo para poder disfrutar de un gran partido en el Estadio Monumental “U”. El espectáculo está garantizado en todas las áreas.

Recordemos el pasado de Kevin Ortega, quien fue acusado de favorecer a Alianza Lima en un torneo pasado. El árbitro nacional habría cometido excesos en un partido contro uno de los jugadores de Sport Huancayo, donde los íntimos se jugaban la categoría. Ese día tuvo un comportamiento extraño, señalan los protagonistas que estuvieron en cancha, cuando se consumó el descenso blanquiazul con su pitazo final.

¿Qué había hecho el árbitro Kevin Ortega?

Marcio Valverde acusó al referí peruano con fuertes afirmaciones, allá por la temporada 2020: “El árbitro me insultó en el campo, cuando hice el gol, me persiguió para insultarme. Fui de inmediato al lugar del comisario para comunicarle. Estos arbitrajes no pueden ser posibles, es un árbitro FIFA y le debería dar vergüenza trabajar de esa manera”.

¿Cuál es la misión de Universitario vs. Alianza Lima en el partido de ida?

Universitario de Deportes vendió todas sus entradas para el partido contra Alianza Lima, prepara su mejor once para vestirse de gala. Jorge Fossati confía en sus jugadores, para poder sacar adelante el marcador general desde el comienzo del gran clásico del fútbol peruano. Para después el miércoles en Matute dar la vuelta olímpica.