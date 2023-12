Carlos Zambrano no está teniendo un buen presente en Alianza Lima. Señalado por una parte de los directivos de no rendir lo que puede dar, tener sobrepeso y lesionarse seguido, el cuadro íntimo sabe que el ‘León’ tiene contrato por todo el 2024, pero también es consciente que un elemento así no puede seguir en La Victoria.

Si bien la parte legal respalda a Carlos Zambrano, pues tiene contrato por todo el 2024 con Alianza Lima, lo cierto es que el defensor es consciente que no lo quieren y se entrena aparte. Aunque en las últimas horas una información salió a la luz y tal parece que la fortuna rodó a favor del defensor de Perú.

“Alianza Lima no tenía en los planes deportivos a Carlos Zambrano, pero en estas últimas horas se está evaluando su continuidad y si sale positivo se sumaría al grupo en la segunda parte de la pretemporada en Cieneguilla”, comentó el youtuber Edu Sobrino en su programa ‘Renegrones’.

Y es que si la situación sale a favor de Carlos Zambrano, entonces un giro del destino permitiría que el defensor siga en Alianza Lima para la temporada 2024. Sintiéndose como una revancha personal, el ‘León’ haría de todo por ganarse un lugar en el once de Alejandro Restrepo en pro del campeonato de la Liga 1.

Recordemos que la temporada 2023 el desempeño de Carlos Zambrano fue muy discreta. Si bien llegó a Alianza Lima como el flamante fichaje, la realidad es que aportó poco. Con bajo rendimiento en la Liga 1 y en la Copa Libertadores, al final el zaguero solo jugó 1906 minutos entre ambas competencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Zambrano con Alianza Lima?

Carlos Zambrano firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Teniendo todavía un año más de contrato, el cuadro íntimo busca venderlo, pero tal parece que no tiene opciones en el mercado y por eso seguirá con el zaguero.

¿Qué puede aportar Carlos Zambrano a Alianza Lima en el 2024?

Carlos Zambrano puede aportar su experiencia y jerarquía a Alianza Lima en el 2024. Claro, siempre y cuando esté al nivel óptimo, no cometa indisciplinas y se enfoque 100% en el cuadro de La Victoria.