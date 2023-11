La FPF emitió comunicados sobre el corte de luz en el Alianza Lima vs. Universitario de Deportes

Los actos tristes en la noche del título de Universitario de Deportes, no deben quedar sueltos ni impunes. Desde VIDENA están tomando cartas en el asunto, por lo que se vivió en el Estadio Alejandro Villanueva. No quedará libre ninguno de los responsables de lo que sucedió al término de Alianza Lima vs. “U”.

Mediante un comunicado principal, el organismo principal del balompié local informó: “La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se pronuncia respecto a los hechos sucedidos luego de la finalización del partido entre Alianza Lima y Universitario, por la final de la Liga 1 Betsson 2023 y que generó la suspensión de la ceremonia de premiación al club Universitario de Deportes, campeón de la competición, atentando contra la seguridad de jugadores y asistentes”.

Yendo un poco más allá, pidiendo que se hagan las investigaciones pertinentes: “La FPF solicita a las autoridades que se dieron cita en el evento de anoche, entre ellas el Ministerio Público, DISEDE y Policía Nacional, que remitan las actas e informes sobre los hechos para determinar las responsabilidades de forma rápida”.

A su vez, esperan con urgencia lo que pase de ahora en adelante. Porque este tipo de acciones no se pueden permitir en un ambiente netamente deportivo: “La FPF se reserva el derecho de imponer sanciones en el marco deportivo de acuerdo con las facultades de sus órganos competentes, los que actúan en forma autónoma e independiente”.

¿Esto qué significa? Una vez identificados a los responsables de este lamentable suceso, se tomarán medidas al respecto. Donde el que tenga que caer, será sancionado al ciento por ciento. Hay aspectos como el respeto a los seres humanos, que no se deben pasar por alto. Eso da tranquilidad a todos los presentes.

Debido a que este tipo de asuntos no se pueden repetir, no deben estar nuevamente en la historia del deporte local. Sin mayores detalles, también la Federación Peruana de Fútbol informó un extra: “traslada el pronunciamiento de la Comisión Disciplinaria sobre los acontecimientos en el partido Alianza Lima vs. Universitario”.

Añadiendo como cierre, que este tema se desarrolle a la brevedad posible en otro comunicado oficial: “Se pronunciará oportunamente respecto al inicio de un procedimiento disciplinario de oficio contra aquellos que hayan infringido alguna disposición normativa o principios deportivos que rigen la competición”. Así le ponemos un punto aparte a toda la problemática que pasó en estos últimos días.