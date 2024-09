La furiosa crítica de Alexander Callens tras el empate de Perú vs. Colombia

Alexander Callens marcó el 1-0 de Perú ante Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, pero lamentablemente fue cambiado al instante de anotar y Colombia aprovechó su ausencia para convertir el empate 1-1 en el estadio Nacional de Lima.

Escuchándose claramente que el defensor Alexander Callens no quería dejar el campo del duelo entre Perú vs. Colombia, el zaguero tuvo la oportunidad de explicar lo que le pasó en ese momento por la mente y también analizó cómo se dio el gol del rival.

Charlando para el canal Movistar Deportes, Alexander Callens habló sobre el Perú vs. Colombia: “Estuvimos muy organizados. Salíamos muy rápido y teníamos la idea de juego. Tuvimos más peligro y ellos tuvieron poco el balón. Ellos tuvieron una oportunidad y ellos nos metieron el gol”.

¿Cuánto gana Alexander Callens?

Hay que mencionar que Alexander Callens juega en AEK Atenas y recibe un sueldo no mayor a 70 mil dólares mensuales, según Salary Sports. Continuando con su comentario, el defensa reveló una furiosa queja: “Son buenos en la pelota parada, solo nos ganaron en una y metieron el gol, es lo que más nos duele. Hay que seguir, estamos por buen camino”.

Cerrando su intervención revelando que no quería dejar el campo de juego, Alexander Callens contó exactamente qué pasó: “Los cambios son para ayudar, no creo que hayan sido error de nadie. Ellos también hicieron cambios, por algo lo hicieron. Me fui molesto, pero esto es así, el doctor decidió y ya está”.

Ahora Perú tendrá que volver a jugar este martes 10 de septiembre ante Ecuador en Quito. Chocando por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas, el duelo será vital pues de ganar, el cuadro de Jorge Fossati se metería en zona de repechaje.

¿Cuánto vale Alexander Callens?

Alexander Callens vale 1,2 millones de euros, según Transfermarkt. Fichado actualmente por AEK Atenas, el defensor de 32 años tiene contrato con ellos hasta junio del 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

Perú vuelve a jugar ante Ecuador este martes 10 de septiembre en Quito. Chocando por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas, el cotejo se dará desde las 16:00 horas de Perú.