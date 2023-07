La razón del por qué Jhilmar Lora no jugará ante Emelec

Sporting Cristal tendrá uno de sus compromisos más importante en el año, es que tratarán de buscar la clasificación en Ecuador, cuando enfrenten a Emelec por los playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana. El partido de ida terminó 1-0 a favor de los eléctricos.

Como se sabe, ambas escuadras podrán sacar lo mejor de su artillería para este duelo y así poder avanzar a los octavos de final del torneo internacional y chocar contra Defensa y Justicia de Argentina.

Sin embargo, Tiago Nunes a presentado un once que ha sorprendido a muchos, dejando boquiabiertos a todos los hinchas. Sobre todo porque uno de sus mejores elementos no estará desde el once inicial.

Estamos hablando de Jhilmar Lora que no estará en el equipo titular y varios apuntan de que el jugador, de 22 años, le bajaron el dedo porque estaría en conversaciones con Alianza Lima.

Esto dio a entender, el comentarista de fútbol Omar Oré, cuando publicó una foto del lateral derecho con emojis de bomba. Como se sabe, el comunicador es conocido por siempre dar información de los íntimos.