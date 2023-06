Alianza Lima visitará este sábado 1 de julio a las 20:30 hrs. (hora peruana) al Deportivo Municipal por la segunda fecha del Torneo Clausura. El escenario donde se realizará este cotejo será el estadio Nacional.

Los blanquiazules, tras quedar eliminados de toda competencia internacional, quiere aprovechar la oportunidad de enfocarse más en la Liga 1 y por ende irá por los tres puntos ante la Academia.

No obstante, tendrán que poner un once que les ayude a poder lograr el triunfo ante los ediles, ya que una de las grandes ausencias para este cotejo, es la de Gabriel Costa. El uruguayo nacionalizado peruano no juega desde el pasado 3 de junio, por estar lesionado.

Debido a eso, el entrenador íntimo Guillermo Salas alineará de esta forma: Campos; Vilchez, Miguez, García, Lagos; Ballon, Castillo, Concha; Zanelatto, Reyna y Barcos. Con la novedad de que Pablo Sabbag está concentrando con ellos, esta información fue dada por el periodista Gerson Cuba.

“Con Hernán Barcos a la cabeza, este es el posible 11 que bosqueja Alianza Lima para mañana. Campos; Vilchez, Miguez, García, Lagos; Ballon, Castillo, Concha; Zanelatto, Reyna y Barcos. Pablo Sabbag también concentra”, publicó el comunicador.

¿Qué tipo de lesión tiene Gabriel Costa?

Gabriel Costa sufrió una lesión en los ligamentos y esa es la razón por la que no ha podido ser considerado para esta convocatoria por el entrenador Guillermo Salas desde hace más de un mes.