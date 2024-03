Christopher Olivares está siendo un jugador que da poco o nada, pero no porque él se haya equivocado o haya tenido momentos complicados en su carrera. El Zancudito llegó a Universitario de Deportes entre bombos y platillos por pedido de Jorge Fossati. Pero lastimosamente, el técnico uruguayo no siguió, entonces la planificación tuvo que cambiar y el nuevo entrenador, parece no tenerlo en sus planes.

Gustavo Peralta precisa lo que pasa con el jugador: “Sobre Christopher Olivares: En los últimos días, desde el entorno del delantero entablaron contacto con la administración de Universitario para conversar sobre la situación deportiva y el entorno (el jugador nunca habló directamente con Jean Ferrari, solicitó irse del club buscando mayores oportunidades futbolísticas pensando en el Torneo Clausura”.

Lo peor es que no podría irse del club si lo creyera posible ahora mismo. Tiene que esperar de todas formas que haya un movimiento en el siguiente mercado de pases. El Zancudito está siendo perjudicado según entendemos: “Y es que el atacante fue usado 11 minutos ante Mannucci en la fecha 1 y ya está imposibilitado de jugar por otro club en el presente Torneo Apertura”.

Su padre, Percy Olivares, en el programa donde es penalista, mostró su inconformidad por todo lo que está pasando: “El entorno ha tenido que hablar. La carrera la tiene que continuar y prácticamente se la están truncando y es algo muy evidente. El futbolista se siente mal, pero sabe que tiene que seguir entrenando, tiene que seguir trabajando. Ahora, mal que en nueve fechas te desaparezcan del mapa no”.

¿Qué pasa actualmente con Christopher Olivares?

Dentro de Agrandados, el padre del Zancudito se mostró incómodo por la situación de su hijo, quien trabaja todos los días para tener un espacio dentro del equipo principal. Pero, lastimosamente, no ha recibido la aprobación de Fabián Bustos, quien seguramente buscará otras características en jugadores. Ahí no calzaría del todo Christopher, quien ahora está viendo aspectos de su futuro.

¿Dónde jugó Christopher Olivares antes de Universitario de Deportes?

El joven futbolista está con ganas de poder sobresalir, porque antes tuvo oportunidades de competir en Sporting Cristal, Deportivo Municipal, Cusco FC, en la Liga 1. También una breve pasantía por el Vitória Guimaraes B de Portugal. Christopher Olivares siente estar preparado para todo seguramente.

¿Qué dice Universitario sobre el caso de Christopher Olivares?

Jean Ferrari recientemente tocó el tema del jugador ex Sporting Cristal, pidiéndole un poco de cabeza fría en RPP Noticias: “Es un tema de paciencia y calma para él. Para poner como ejemplo, te digo el caso del ‘Tunche’, que al inicio no era considerado en lista y luego apareció de qué manera. Entonces, es un tema de paciencia y de que los resultados vayan acompañando”.