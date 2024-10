Mientras los demás equipos descansan o piensan en lo que puede ser el proceso de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas. Alianza Lima solo trabaja buscando crecer, mejorar, y tener un mejor nivel competitivo para cuando regrese la Liga 1. Ahora mismo, están enfocados en potenciar cada uno de los pendientes que los alejaron del título nacional, por eso se ven con la necesidad de poder traer más jugadores al primer equipo.

Mariano Soso con esa misma línea, está viendo oportunidades para potenciar al plantel principal. Por eso ve con buenos ojos sumar más jugadores en diferentes posiciones, aun cuando el mercado de pases interno está cerrado. Pero hecha la ley, siempre existe una vertiente para sacarle el máximo jugo. Porque cuentan con una base de jugadores menores, que tienen talento infinito, y solo necesitan un poco de exposición para poder demostrar lo que son capaces de hacer.

¿Cuáles serán los refuerzos en Alianza Lima?

Gerson Cuba en su cuenta de Twitter expone lo que estará pasando en el equipo del pueblo, muy pronto: “Después del partido de reservas de ayer. Carlos Gómez, Bassco Soyer, Víctor Guzmán y Jhoao Velásquez se encuentran en la órbita de Mariano Soso para que luego del torneo de reserva puedan tener posibilidades de integrar las convocatorias del primer equipo de Alianza Lima. Mención aparte, destacar el ingreso y buena actuación de Mateo Aramburú (Cat 2009)”.

¿Cuál es el plan de trabajo de Mariano Soso?

El proceso de adaptación que tendrán los jugadores mencionados puede tomar algunos días, para la suerte de Alianza Lima, el Torneo Clausura 2024 recién estará volviendo en dos semanas aproximadamente. Se pueden unir sin ningún problema a la mini pretemporada que está liderando Mariano Soso con el plantel estelar. Estos jugadores de la reserva pueden llegar para quedarse, solo dependerá de cómo se adapten y que muestren todo lo que saben hacer ahora mismo.

¿Cuál es el fixture pendiente de Alianza Lima?

Los más criticados y señalados después del último resultado en la fecha 13, es Alianza Lima. Porque no ganaron de local ante FBC Melgar, quedando marginados de en el Clausura 2024. Lastimosamente, son los que tienen menos chances de ser campeones, pero de todas maneras dejamos el fixture que tienen pendiente, hasta el cierre de la temporada completa.

Mariano Soso en publicidad de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima).

Fecha 14: UTC vs. Alianza Lima (viernes 18 de octubre / 15:00 horas / estadio Germán Contreras de Cajabamba / Liga 1 Max).

Fecha 15: Alianza Lima vs. Sport Huancayo (martes 22 de octubre / 21:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max).

Fecha 16: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima (sábado 26 de octubre / 18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max).

Fecha 17: Alianza Lima vs. Cusco FC (programación pendiente / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max).