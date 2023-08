Pensando solamente en el ambiente competitivo, Alianza Lima tiene una meta por cumplir en el resto de la actual temporada regular, a falta de las posibles finales. Sumar la mayor cantidad de puntos y ver dónde se encuentran cuando todo termine.

Si les alcanza para ser campeones del Torneo Clausura, cosa complicada, serán felices. Después, si tienen que hacer un esfuerzo extra en finales o semifinales, dependerá de cómo lo trabaje Mauricio Larriera. Todo eso, en el ámbito deportivo dentro de la cancha.

Hacemos esa precisión, porque hay un aspecto externo conocido como el área de gestión, el cual está comandado por José Bellina y compañía. Donde siempre miran jugadores para contratar en un futuro. Ese tema ahora nos trae interés, porque aparecieron dos grandes nombres.

Lo que contaron en el programa Mauricio y Michael, es bastante claro. Hay un par de nombres bien vistos en Matute: “En Alianza Lima no quieren hablar por nuevos nombres para el próximo año porque aún están disputando el torneo, pero consulté por Kevin Quevedo y me dijeron que lo querían para el Clausura, no sabía que lo querían, al final se quedó en Cusco y no pueden negar la opción que puede regresar el próximo año”.

Kevin Quevedo sería quien está con mayor aprobación por las personas encargadas de tomar decisiones: “Ya no lo maneja el mismo círculo que era familiar y, por tanto, en esos términos, lo ven un jugador más serio en cuanto a eso. Ya después, como se comporte y como se comprometa con Alianza, es otra cosa, pero lo ven como un futbolista que caería bien como blanquiazul”.

Pero él no estaría solo, también como se informó antes en Bolavip. El delantero colombiano de ADT Tarma, está siendo seguido: “Un nombre más es Kevin Serna, volví a hablar con gente de su círculo y me dicen que Alianza Lima y Sporting Cristal son los mejores posicionados para llevárselo. Lo de Alianza Lima me sorprendió porque recién tiene un nuevo técnico que es Larriera”.

Kevin Quevedo y Kevin Serna para Alianza Lima:

Finalmente, contextualizan lo que podría ser la llegada de ambos Kevin. Son realidades distintas, las cuales se podrían acomodar luego de algunas conversaciones: “Igual me lo ratificaron y dijeron que puede llegar a uno de esos dos. Algo más, jugaría como peruano, ya ha cambiado la regla, es lo que me dijeron en su entorno”.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Qué jugadores se incorporaron al plantel de Alianza Lima para la temporada 2023?

Con el objetivo de lograr el tricampeonato de la Liga 1 este 2023, Alianza Lima realizó varias incorporaciones. Entre futbolistas nacionales y extranjeros, el cuadro íntimo contrató a Carlos Zambrano, Christian Cueva, Bryan Reyna, Jesús Castillo, Gabriel Costa, Pablo Sabbag, Andrés Andrade y Santiago García.

¿Qué jugadores se fueron del plantel de Alianza Lima para la temporada 2023?

Teniendo como objetivo el tricampeonato de la Liga 1 este 2023, Alianza Lima tuvo que dejar ir algunos jugadores para tener plazas para sus nuevos fichajes. Así pues, se fueron del cuadro de La Victoria Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira, Aldair Fuentes, Christian Ramos, Oslimg Mora, Wilmer Aguirre y Édgar Benítez.