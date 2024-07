Cosa extraña como es que el ojo fiscalizador de los hinchas de la Selección Peruana está viendo el rendimiento de uno de sus capitanes. Luis Advíncula estuvo en noche de Copa Sudamericana, jugando con camiseta de Boca Juniors, haciendo un trabajo más que correcto. Hasta ahí todo bien, los fanáticos xeneizes lo aman y agradecen por dejar todo en la cancha siempre. Caso contrario los seguidores de La Bicolor, quienes están enojados con lo que hace Bolt con ambas instituciones. En una jugaría más, en la otra se aguantaría algo más.

¿Luis Advíncula se cuida las piernas con la Selección Peruana?

Es un mar de emociones lo que veremos a continuación, porque los hinchas fervientes de la Selección Peruana han tenido voz y voto general según la publicación del periodista deportivo de INFOBAE, Renzo Galiano: “Luis Advíncula ha demostrado con una exhibición masterclass cómo representar la camiseta de Boca Juniors. ¡Extraordinario!”. Teniendo en la caja de comentarios dentro de la red social de Twitter. Todo esto lo pudimos ver por la señal de (Disney+).

Fanáticos de La Blanquirroja al ver el compilado de Luis Advíncula contra Independiente del Valle en Ecuador, publicado por el comunicador, dispararon con todo: “Le falta como representar la blanquirroja”. “Si así jugará en la selección ese csm”. “En boca se tira hasta de cabeza, en la selección o se lesiona o se hace expulsar”. “Si así jugará para la selección todo sería totalmente distinto, y hablo de las ganas en las que se le ve allí”.

Siguiente por esa línea, vemos cómo la serie de mensajes en contra de Luis Advíncula no es solo de algunos cuantos, es masivo: “Con su equipo se tira de cara, con la selección se lesiona”. “En la selección viene a cuidarse las piernas. Debería sincerarse y pedir no ser convocado”. “Advincula es tan pero tan de boca, que cuando juega con Perú piensa que es la camiseta de River y se lesiona o lo expulsan para no jugar”.

Luis Advíncula jugando con la camiseta de Boca Juniors. (Foto: IMAGO).

Aunque no todos son malos, algunos elucubran conceptos para poder salvarlo: “Creo que Lucho se ha dado cuenta de que con Boca (uno de los clubes más grandes de Sudamérica) puede lograr algo importante, a diferencia de con la selección alicaída que tenemos. Por eso la diferencia de actitud que demuestra. Sí es notoria”. “Ya le dio mucho a Perú y no pretende darle más. Esta enfocado en su club y está bien”. “Buena lucho, 2026 te esperamos en la FLORIDA”. Es un poco de lo que se puede ver.

¿Cómo le fue a Luis Advíncula en su último partido?

En resumen hay de todo en los caminos del señor dirían por ahí. Lo cierto es que Luis Advíncula jugó un gran partido a pesar de haber sido amonestado a los 2 minutos del encuentro entre Boca Juniors e Independiente del Valle. Demostrando ser un jugador de jerarquía, asumiendo su responsabilidad, para terminar expulsado en el cotejo por Copa Sudamericana 2024. En Ecuador salió bien parado, por ende, en Argentina vivirá una espectacular revancha.

¿Cuándo será el próximo partido de Luis Advíncula?

Con camiseta de Boca Juniors, el futbolista peruano estará visitando el domingo 21 de julio a las (6:00 PM – HORA PERUANA) contra Defensa y Justicia. Luis Advíncula seguramente será titular en este cotejo por la jornada 6 de la Primera División de Argentina. Para después, tener la vuelta por Copa Sudamericana 2024, cuando reciban a Independiente del Valle, el miércoles 24 de julio a las (19:30 PM – HORA PERUANA).