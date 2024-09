Lastimosamente, no son las mejores noticias dentro Universitario de Deportes. Uno de los referentes no estará disponible, por varias fechas.

Debe ser considerado como una de las peores noticias dentro del campeonato local, para un equipo en especial. Porque es un jugador que está muy bien considerado para los merengues, pero también para quienes lo enfrentan semana a semana. Universitario de Deportes no podrá contar con uno de sus mejores profesionales, por un tiempo prolongado, lo cual termina siendo una novedad poco auspiciosa.

¿Quién es la baja confirmada en Universitario de Deportes?

Lo cuenta el periodista de A Presión, Enrique Vega, quien en su cuenta de Twitter se la juega, y lo descarta para los próximos partidos de Liga 1: “CONFIRMADO: Rodrigo Ureña no ha logrado recuperarse por completo y ha presentado molestias. Universitario de Deportes no contará con el chileno para enfrentar a Sport Boys y Unión Comercio. Su reaparición podría tardar más de la cuenta”.

Con esto nos damos cuenta de que el puesto quedará libre para poder ser ocupado por dos jugadores del corte parecido. Uno de ellos es Horacio Calcaterra, quien se acomodó al parecer en esa zona del campo con total facilidad. Mientras que el otro futbolista, es Jorge Murrugarra, quien es un especialista de la recuperación como tal. Fabián Bustos deberá pensar y ser bastante exacto a la hora de poder seleccionar al reemplazo del Pitbull.

Otra de las versiones fidedignas, es la de Gustavo Peralta quien expone lo que pasa en el cuadro crema: “Se confirma lo informado ayer en L1 Radio: Rodrigo Ureña no concentra para el partido ante Sport Boys. Y hay un tema más con el chileno. Tiene molestias en la misma lesión que tuvo. Por eso, el comando técnico ha decidido esperarlo y ver cómo evoluciona hasta el viernes para decidir si es incluido con miras al partido ante Unión Comercio”.

¿Cómo formará Universitario contra Sport Boys?

Las grandes novedades y el once que enfrentará esta noche contra Sport Boys ya está definido. La información es explicada por el propio reportero del canal del fútbol. Gustavo Peralta en Twitter, señala lo último y más urgente: “Sebastián Britos y Matías Di Benedetto concentran. El once trabajado hoy: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Polo, Calcaterra, Pérez Guedes, Concha, Cabanillas; Flores y Valera”.

¿Qué partidos se perderá Rodrigo Ureña?

En total serán dos si es que no pasa nada de última hora, el primero es contra Sport Boys del Callao este miércoles 18 de septiembre a las (8:30 PM – HORA PERUANA) en el Estadio Monumental “U”. Mientras, que el siguiente será, el domingo 22 de septiembre a las (5:30 PM – HORA PERUANA) también en el recinto merengue. En estos cotejos no podrá decir presente Rodrigo Ureña, y Universitario de Deportes sentirá su gran ausencia.

El plantel de Universitario en un banderazo. (Foto: Prensa “U”).

La medular se sentirá tocada por la baja de Rodrigo Ureña, sin duda alguna, pero ya son algunos duelos donde el chileno no estuvo a disposición y funcionaron de forma correcta. Vienen de golear en una ciudad como Piura, ante el Alianza Atlético de Sullana, con actuaciones sobresalientes en lo colectivo. Quizás la jerarquía del volante sureño es grande, pero en este caso, no se siente tanto por el trabajo del comando técnico, para reducir su no participación constante.