Mariano Soso no la tendrá fácil y confirmó tres bajas oficiales en Alianza Lima

Mariano Soso se alista para su debut oficial con Alianza Lima. Programado para este sábado 10 de agosto desde las 20:15 horas de Perú, el técnico se estrenará de manera oficial ante ADT de Tarma por la fecha 6 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú. En ese sentido, el estratega confirmó las tres bajas que tendrá el plantel.

¿Cuándo debuta Soso en Alianza?

Llegando a Alianza Lima con el único objetivo de ser campeón nacional de la temporada 2024 de la Liga 1 de Perú, Mariano Soso sabe que el primer paso será salir ganador del Torneo Clausura. Para ello, tendrá que contar con todo el plantel, pero en las últimas horas se hizo oficial la baja de tres importantes elementos.

Así pues, a la par de que Mariano Soso diera su primera lista de convocados para el duelo entre Alianza Lima vs. ADT de Tarma, también se confirmó de manera oficial que tres elementos no fueron tomados en cuenta. Con todo ello, los nombres de los jugadores son Ricardo Lagos, Cecilio Waterman y Axel Moyano.

Haciéndose de público conocimiento que los tres jugadores no estarán en el duelo entre Alianza Lima vs. ADT de Tarma, se entiende que los tres no fueron convocados por presentar lesiones. Pero también surge la duda si es que en verdad están lesionados o el técnico los apartó de la lista oficial.

Hay que recordar que Mariano Soso ya estuvo dirigiendo en Perú. Tomando las riendas de Real Garcilaso, Sporting Cristal y FBC Melgar, el técnico es un especialista en los partidos de altura, en el sistema 3-5-2 y en salir campeón, pues ya logró el objetivo en el 2016 con el cuadro del Rímac.

¿Cuánto gana Mariano Soso?

Mariano Soso gana 20 mil dólares, aproximadamente. Pasando en Perú por clubes como Real Garcilaso, Sporting Cristal y FBC Melgar, ahora dirigirá a Alianza Lima.

¿Hasta cuándo tiene contrato Soso en Alianza?

Mariano Soso firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Llegando en agosto del 2024, si cumple todo su contrato se llevará 340 mil dólares.