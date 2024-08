Alianza Lima hizo oficial a Mariano Soso y ya brindó su primera conferencia de prensa. Hablando en los salones del estadio Alejandro Villanueva, el técnico tuvo palabras sobre el plantel que encuentra, las expectativas que tiene y el sistema que trabajará para ganar el Torneo Clausura 2024.

Dejando mucha lectura entre líneas, Mariano Soso primero habló sobre cómo será su trato con el futbolista de Alianza Lima y los cambios que podría hacer a partir de cómo los vea: “Tenemos que ser cautelosos y determinantes, pero saber que hay que tener una gran capacidad de observación, de interacción con los futbolistas y de manera más inmediata va a ser una muy buena preparación de cara al próximo rival que es ADT y conservar el liderazgo del torneo”.

Hablando también sobre el equipo que encuentra, Mariano Soso valoró a cada uno de los jugadores y expresó que está conforme con el cuadro de Alianza Lima: “La plantilla cuenta con jugadores muy versátiles y con capacidades de adaptarse a distintos esquemas. El dibujo no es lo determinante, lo más importante son los comportamientos que pueda llegar a construir y sostener esos comportamientos que van a formar parte de nuestra identidad”.

Cerrando con una frase que se puede interpretar como que no tocará el sistema táctico, lo más probable es que Mariano Soso siga jugando con un 3-5-2 en la Liga 1: “Consideramos que la plantilla está bien compuesta, fue lo que me convocó para tomar Alianza y hoy no hay necesidades imperiosas identificables”.

Ahora la primera gran prueba oficial de Mariano Soso será este sábado 10 de agosto, cuando choque ante ADT de Tarma. Enfrentándose por la fecha 6 del Torneo Clausura 2024, Alianza Lima recibirá al plantel visitante desde las 20:15 horas de Perú.

¿Cuánto gana Mariano Soso?

Mariano Soso gana 20 mil dólares, aproximadamente. Pasando en Perú por clubes como Real Garcilaso, Sporting Cristal y FBC Melgar, ahora dirigirá a Alianza Lima.

¿Hasta cuándo tiene contrato Mariano Soso con Alianza Lima?

Mariano Soso firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Llegando en agosto del 2024, si está todo su vínculo se llevará 340 mil dólares.