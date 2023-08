Llegar a la “U” es tener una mochila pesada encima, la cual significa demasiado. Es un grande del fútbol peruano, pero para él parece ser algo muy cómodo. Lo está disfrutando demasiado, con muestras de cariño alucinantes, las cuales nunca vivió antes.

Matías Di Benedetto nació para jugar en Universitario de Deportes, dicen muchos en la tribuna. El defensa central argentino lo siente así, por eso en una charla exclusiva con Diario Depor, soltó una apertura potente. La cual llenará de orgullo a sus hermanos cremas.

El Tano fue al corazón y con la sinceridad del caso, obviamente, declaró abiertamente: “La ‘U’ es como Boca o River en Argentina. A donde vayas, el hincha está esperando en todas partes. En el hotel, lo que genera en las calles, las banderas en todos los partidos, en las tribunas”.

Universitario de Deportes le cambió la vida, eso lo tiene clarísimo, desde que sale a la calle: “Voy a buscar a mi nena al jardín, que está a cinco cuadras de mi departamento, y los autos me gritan. Es algo increíble, nunca lo había vivido en mi vida. Estoy muy contento de poder vivirlo, de disfrutarlo, y también de que vaya acompañado de buenos resultados”.

Ahora, hay que estar preparadas para las buenas, porque en las malas habrán críticas. Aunque, hoy todo marcha muy tranquilo: “Desde que llegué a Universitario ya conocía este enorme estadio de nombre, por historia, y me sentí contento por haber entrenado acá, también por los hinchas quienes pudieron acompañarnos en el entrenamiento”.

Sobre estar o continuar, no opina, pero se entrega al máximo para estar a la altura: “Hoy en día es mi casa. Me siento contento por haber llegado a esta gran institución. Me siento parte de este gran club. Sí, en las calles. Hay un cariño muy lindo. Desde que llegué al fútbol peruano me lo han hecho sentir, así que feliz por estar en este gran club”.

¿Ser campeones? Matías Di Benedetto no desea saltar pasos, esa es la idea del grupo: “Para nosotros el partido más importante es el que viene (ADT de Tarma). Vamos partido a partido, es el mensaje claro que tenemos del profesor. No podemos pensar en más nada, ya que serán tres puntos tan valiosos como los próximos partidos. Tampoco voy a obviar que queremos ganar este torneo (Clausura) y disputar los ‘playoffs’”.

Finalmente, le dio cariño en declaraciones a Piero Quispe por su presente en Universitario de Deportes: “Lo disfrutamos. Tiene un futuro enorme. Depende de él. No tiene límite, no tiene techo. A nosotros nos queda aprovecharlo al máximo posible para que nos siga dando alegrías. Desearle siempre lo mejor, pues es un excelente profesional, excelente futbolista y tiene un gran talento. Se le ve humilde”.

¿Qué jugadores se incorporaron al plantel de Universitario de Deportes para la temporada 2023?

Buscando tener un papel protagónico en la Copa Sudamericana, Universitario de Deportes realizó importantes incorporaciones. Pensando también en el título de la Liga 1 2023, el cuadro crema fichó a Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, Rodrigo Ureña, Emanuel Herrera, Matías Di Benedetto, José Rivera, Hugo Ancajima, José Bolívar, José Luján, Marco Saravia, Alejandro Alcalá, Roberto Siucho, Williams Riveros, Yuriel Celi y Edison Flores

¿Qué jugadores se fueron del plantel de Universitario de Deportes para la temporada 2023?

Reflexionando en liberar cupos de extranjeros, Universitario de Deportes dejó ir a varios jugadores para la temporada 2023 de la Liga 1. Desprendiéndose de Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán, Brayan Velarde, Gerson Barreto, Hernán Novick, Rodrigo Vilca, Guillermo Larios, Claudio Yacob, Alberto Quintero, José Luján, Jordan Guivin y José López.