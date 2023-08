El pasado 1 de julio, Damian Lillard solicitó salir de Portland Trail Blazers vía intercambio. Sin embargo, su anuncio llegó con la particularidad de querer jugar, solamente, en Miami Heat. Luego de 11 temporadas donde el equipo no pudo darle una base competitiva, el jugador se cansó y ahora busca nuevos horizontes. Mientras tanto y sin saber qué será de su futuro, hizo un anuncio importante para su carrera.

Sin embargo, no se trata de su carrera deportiva en la NBA, pues más allá de las canchas, Damian Lillard también ha incursionado en la industria musical donde espera ser un rapero reconocido. No cuenta con una o dos canciones, pues va en camino a su quinto álbum de estudio. Así, mientras el trámite de intercambio continúa circulando, el base ha aprovechado el tiempo para mostrar su talento con el micrófono en mano.

Lillard, o en este caso ‘Dame D.O.L.L.A.’, ha anunciado el lanzamiento de su quinto álbum titulado ‘Don D.O.L.L.A.’, nuevo proyecto musical programado para ser lanzado el 17 de agosto, en medio de una ola de expectativa sobre lo que será su próximo paso sobre los mejores tabloncillos del mundo de cara a la temporada 2023-2024, donde todo apunta a que no será en Portland Trail Blazers.

El proyecto de Lillard

Sobre su álbum, Damian Lillard compartió: “Mi quinto álbum, #DonDOLLA, se lanzará en un par de semanas. Es el proyecto más completo que he creado. Cuenta con colaboraciones y producción de primera clase. Ya he lanzado dos sencillos del álbum (‘The Way It Goes’ y ‘Cabo’). Haz clic en el enlace de mi biografía para ver los visuales en YouTube y pre-guardar/pre-ordenar el álbum en Apple Music. ¡Conéctate!”.

Así, parece que mientras los fanáticos del jugador han estado pendientes de lo que será su futuro NBA, Lillard se ha enfocado en la música para no dejarse llevar por los rumores y múltiples comentarios que surgen a su alrededor con relación a su próximo equipo, aunque, de seguir así el tiempo se agotará y deberá comenzar la temporada, nuevamente, con la camiseta de los Blazers.