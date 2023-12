Todavía la imagen de Pablo Sabbag lanzando billetes en medio de una discoteca atormenta a los hinchas de Alianza Lima. Sucediendo luego de un empate en el tramo final del campeonato, el delantero tardó en arrepentirse, pero hizo ‘mea culpa’ y pidió perdón.

Brindando las declaraciones luego que se confirme que seguirá una temporada más en Alianza Lima, Pablo Sabbag se mostró al borde de las lágrimas al recordar el penoso episodio. Arrepentido, golpeado y sincero, el delantero colombiano explicó lo que realmente pasó luego del partido ante ADT.

“Aprovecho este momento porque quería disculparme con todos los que se sintieron ofendidos. Acepto que no fue el momento indicado para hacerlo. El dinero que se me vio tirando es falso. Y sí me sobrara la plata, jamás la tiraría”, comentó Pablo Sabbag en charla con el Diario La República.

Las imágenes fueron captadas durante una entrevista y el delantero Pablo Sabbag se vio realmente conmovido. Al borde de las lágrimas, el atacante recordó el terrible momento y prometió darse íntegro a Alianza Lima, ya que ha renovado hasta diciembre del 2024.

Si bien Pablo Sabbag no tuvo una buena temporada 2023, el delantero sufrió una lesión en el tramo final de la campaña. A pesar de eso, sumó 1107 minutos en la Liga 1 en 21 partidos. De estos cotejos, en 13 fue titular y en 8 ingresó desde el banco. Además, contribuyó con 9 goles.

¿Qué campeonatos disputará Alianza Lima en la temporada 2024?

Alianza Lima tiene la obligación de salir campeón de la Liga 1 en la temporada 2024. Además, logrado su clasificación a la Copa Libertadores desde la fase de grupos, otro objetivo es pasar a octavos de final como mínimo.

¿Qué jugadores de Alianza Lima estuvieron en la fiesta del escándalo?

Pablo Sabbag, Andrés Andrade, Christian Cueva, Carlos Zambrano, Aldair Rodríguez, y Edison Chávez son algunos de los jugadores que aparecen en las imágenes filtradas en las redes sociales. En su momento la ‘juerga’ significó un problema enorme para Alianza Lima, pero al final no castigó a ningún futbolista.