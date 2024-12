Cuando fue contratado, la ilusión parecía ser infinita por todo lo que puede entregar este jugador. Quien estaba llamado a ser el mejor de todos por lo que parecía, iba a demostrar. Sin embargo, muy lejos de eso, terminó generando un malestar a mediano plazo, porque Alianza Lima le dio todo y este respondió de la peor manera. Con rendimientos bajísimos, siendo nula solución para momentos críticos, pero también, asumiendo pocas responsabilidades, de cara a los retos que se presentaban. Una pena absoluta dirían algunos.

¿Quién se está yendo de Alianza Lima?

Ahora, este jugador extranjero, con llantos y mucho sentimiento, se va del equipo del pueblo. Acá te presentamos la carta que deja como muestra de gratitud, el señor Pablo Sabbag: “Hoy me toca despedirme de Alianza Lima, y la verdad, no sé si las palabras puedan alcanzar para expresar lo que siento. Fueron dos años que marcaron mi vida de una forma que nunca imaginé. Este club no fue solo un equipo, fue mi hogar, el lugar donde viví alegrías que quedarán grabadas para siempre en mi corazón”.

¿Cómo le fue a Pablo Sabbag en Alianza Lima?

El atacante colombiano mencionó algo que seguramente el hincha no compartirá. Porque su trabajo fue bastante deficiente en varias partes de las dos temporadas donde representó a los blanquiazules: “Cada vez que me puse esta camiseta, lo hice con el alma. Jugué con pasión, con orgullo y, muchas veces, incluso con dolor, porque el amor por estos colores siempre fue más grande que cualquier obstáculo”. No olvidemos que solo anotó 14 goles, con muchas oportunidades de por medio.

¿Cuál es el mensaje final para Alianza Lima?

El Jeque, como se le conoce, fue muy claro a la hora de mostrar sus sentimientos más fuertes ante los hinchas. Por esa razón, agradeció cada muestra de cariño presentada en este tiempo: “A la hinchada, no tengo palabras suficientes para agradecerles. Ustedes fueron mi inspiración, mi fuerza en los momentos difíciles. Cada grito, cada aplauso, cada aliento me hizo sentir que no estaba solo en la cancha”. Por esa razón, la parte final de su texto, va directamente hacia ellos. Quienes nunca pararon de alentar.

Pablo Sabbag jugando la Liga 1. (Foto: IMAGO).

Y seguramente, quiere dejar la puerta abierta para mañana más tarde. Viendo si el futuro, posiblemente, los vuelve a juntar: “Aunque hoy nuestros caminos se separen, quiero que sepan que me voy con el corazón lleno de gratitud y amor. Alianza Lima será para siempre una parte de mí, y desde donde esté, seguiré alentando como el hincha más fiel. Gracias, Alianza, por regalarme los años más hermosos de mi carrera. Llevaré tu nombre tatuado en el alma por siempre. ¡Te amo, Alianza!”.