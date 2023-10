En una conferencia de prensa reciente, Paolo Guerrero compartió sus impresiones sobre el ingreso de Oliver Sonne al equipo nacional peruano. El destacado delantero resaltó la importancia de la llegada del Vikingo y señaló que el defensor aún se está adaptando al grupo.

Sin embargo, el capitán admitió que no ha tenido muchas conversaciones con el futbolista debido a las barreras del idioma, ya que Sonne no habla español con fluidez y el atacante no domina el inglés. A pesar de esto, Guerrero expresó su intención de establecer una charla con el defensor en los próximos días para asegurarse de que se sienta cómodo y bienvenido en el equipo.

“Lo de Oliver Sonne creo que es importante, es un jugador que todavía se está adaptando al grupo, es un poco callado, creo que no habla muy bien el español, he tenido pocos momentos para conversar con él porque no hablo tan bien el inglés, pero bueno me imagino que me comunicaré con él, sobre todo para que se sienta tranquilo y cómodo con el grupo”, concluyó Guerrero.

En cuanto a las expectativas para Sonne en la selección peruana, Paolo Guerrero enfatizó que lo único que le pide es que demuestre un fuerte compromiso y entrega en cada partido que juegue con la camiseta nacional.

“Que sude la camiseta, es lo único que se le pide y eso ya lo conversaremos en grupo, así que nada, como te digo es una incorporación importante porque viene de Europa, tiene otra cultura y lo único que aquí se le pide que sude”, indicó.

Por último, la Bicolor se prepara para su enfrentamiento contra Chile, programado para el jueves 12 de octubre a las 19:00 horas (hora peruana), como parte de la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental de dicho país.