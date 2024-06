Situación tensa pasó después de lo que pasó del partido entre Perú y Canadá. El cuadro, popularmente conocido en CONMEBOL como Los Rojos, le ganó a La Blanquirroja, por la mínima diferencia. Eso capaz le molestó a Paolo Guerrero, por ende, estaba un poco movido de lo emotivo. Para minutos después tener un careo que no fue nada amigable, con una persona no grata en la zona mixta, donde los jugadores responden a las diversas consultas.

¿A quién trató horrible Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero apenas vio al hombre de prensa, le soltó la artillería pesada sin mirar atrás: “No te iba a dar la entrevista a ti, ¿lo sabes, no?”. Entonces, el periodista deportivo puso por delante el nombre de su oficio, respondiendo con autoridad y mucha soberanía: “Sí, pero te estoy preguntando. Si quieres no contestas, no hay ningún problema”. Pasando ese mal trago como algo que ya queda en la anécdota, pero no debe tomarse de rutinario.

Fernando Egúsquiza profundizó un poco más en el tema, saliendo bien librado después de los segundos donde la tensión reinó en lo absoluto: “¿Puedo preguntar? Si me dejas hacerlo, pregunto; si no, no hay ningún problema”. La cuestión mencionada por el reconocido reportero, fue muy sencilla y mala intención como muchos han de creer: “¿Por qué crees que se perdió el partido hoy?”.

Contestando el capitán de la Selección Peruana en manera mucho más pausada, siendo un caballero de bastante actitud, y dejando atrás el desplante: “Creo que el equipo fue superior a Canadá: dominamos todo el partido hasta estando con 10 jugadores. Ellos, desde el inicio, se caían solos con la pelota, hacían tiempo y no querían jugar, inclusive, estando 0-0 y con uno menos. Ellos no querían sacar de meta, se demoraban”.

Paolo Guerrero jugando contra Canadá. (Foto: IMAGO).

Siendo mucho más extenso Paolo Guerrero en este punto, porque va contra Canadá como combinado patrio, para el delantero de la Universidad César Vallejo, si habría un ganador, ese era el Perú. Por todo lo que había mostrado en los minutos previos del gol que terminó rompiendo ilusiones: “Ellos fueron efectivos en la única que tuvieron y nosotros acabamos pagando caro ese contragolpe en el que nos hicieron el gol”.

¿Cuántos años tiene actualmente Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero cuenta con 40 años (cumple 41 el primero de enero) y actualmente es jugador estrella de la Universidad César Vallejo. Firmando un contrato por un año, con la opción de seguir en el proyecto una temporada más si lo creen conveniente ambas partes. El delantero tiene que presentarse en Trujillo para que empiece con los trabajos tácticos, una vez terminada la Copa América 2024.

¿Cuánto gana Paolo Guerrero en estos momentos gracias a la Universidad César Vallejo?

Paolo Guerrero gana aproximadamente 100 mil dólares en la César Vallejo, y hasta un poco más según el entorno más cercano del crack nacional. Según cuenta en sus artículos pasados, el diario Trome, el delantero firmó por dos temporadas, por lo que se llevará 2 millones 400 mil dólares en promedio. Entonces, es un dinero sumamente bueno, para un jugador que está pasando los 40 años de edad.