Se imaginan a un chileno elogiando a un peruano, por encima de un argentino, tras un resultado deportivo, seguramente no, pero esto pasó. El capitán de La Roja salió a hablar en nombre de toda la Selección Chilena, demostrando un respeto máximo, el cual tiene que ver con la evolución del juego como tal. Pues elogió lo que fue el partido entre La Blanquirroja y su país, donde quedaron empatados sin goles, dejando atrás la derrota por la mínima diferencia a manos de La Albiceleste.

¿Qué dijo Claudio Bravo sobre la Selección Peruana?

Claudio Bravo expuso, lo que sintió después de perder ante Argentina: “Hay que darle mérito a Perú. El equipo de Perú corrió más que Argentina, fue más intenso que ellos durante todos los pasajes del partido y eso te imposibilita el hecho de poder jugar como nosotros lo hacemos. Todos los equipos tienen ese grado físico. Creo que hoy igualamos las fuerzas con Argentina. Ellos tuvieron ocasiones y nosotros también”.

El portero titular de la Selección Chile y el Real Betis de España, disparó, con todo, sobre la vivencia del partido contra Argentina: “La sensación no es buena porque la derrota no deja sabor positivo, teníamos el partido controlado, se desequilibra por una acción de balón parado, cuando tiene a la posibilidad de marcar y no lo haces, pasa esto. Hay que estar siempre concentrado”.

Para el gol anotado de Lautaro Martínez, donde hubo una supuesta polémica, que fue revisada por el VAR. El guardameta nacional chileno, destacó que las cosas han sido sumamente cuestionables: “No tengo claridad de la acción. No somos los encargados de analizar el VAR pero si es tarjeta, no se tiene que dejar pasar, pero me quedo más con las cosas buenas que hicimos. Esto es aprendizaje”.

Claudio Bravo jugando contra Perú. (Foto: IMAGO).

De la misma manera, Claudio Bravo analizó lo que fue el trabajo de su equipo, contra Argentina. El máximo referente mapocho se queda tranquilo por la entrega de sus hermanos nacionales, y por ende, la satisfacción va por delante al resultado final: “Estos son los partidos que ayudan de cara a futuro y esto ayuda a mejorar. Siempre está la posibilidad de clasificar en el último partido, tuvimos ocasiones ahora, pero esto es así”.

¿Qué dice Ricardo Gareca sobre el presente en Chile?

El ex entrenador de la Selección Peruana analizó cómo le va en La Roja: “Si bien no son los resultados que veníamos a buscar, tenemos las chances intactas para el último partido y dejaremos todo para poder clasificar. Necesitamos mejorar y estamos en condiciones de poder hacerlo. Canadá es una selección importante, pero debemos recuperar nuestro estilo de juego y podemos tener chances de avanzar”.

Fechas y horarios de los partidos de Perú en la Copa América Estados Unidos 2024:

Perú (0-0) Chile – 19:00 horas de Perú – 21 de mayo – AT&T Stadium.

Perú (0-1) Canadá – 17:00 horas de Perú – 25 de mayo – Sporting Park.

Argentina vs. Perú – 19:00 horas de Perú – 29 de mayo – Hard Rock Stadium.