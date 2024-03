La vuelta de Paolo Guerrero al fútbol peruano, donde nunca jugó, llamó la atención ante el universo entero. Marcó un gol al minuto dos, jugó bastante bien, y también debió ser expulsado por un movimiento en falso. Donde golpeó directamente a un rival en la cara con el codo, siendo señalado por las redes sociales por la injusticia absoluta. Debido a que con el VAR, no fue expulsado.

Corría el minuto 11 del partido entre la Universidad César Vallejo y Cusco FC de la Liga 1, ya había marcado Paolo Guerrero su gol al 22. Y entonces pasó lo que estamos mencionando. El rival lo estaba abrazando para no darle margen de movimiento, sin darle mayor razones, reaccionó de la peor manera posible. El Depredador sacó el codo para impactarle en el rostro.

Todo esto es considerado al día de hoy como un escándalo por la poca responsabilidad a la hora de ejecutar las medidas preventivas. El árbitro no se puso nervioso en ningún instante, solamente lo amonestó con una tarjeta amarilla y el partido siguió jugándose. La explicación que dio Paolo Guerrero es que fue una medida para sacarse la marca de encima porque le había estado tomando de la cintura y no le dejaba moverse.

Paolo Guerrero fuera de quedarse conforme por no ser expulsado, una vez terminado el partido donde quedaron empatados 2-2. Criticó el trabajo del juez principal, quien permitió que lo marquen con fuerza y poco respeto, explica el capitán de la Selección Peruana. Quien en su regreso está en el ojo de la tormenta, porque parece estar con libre permiso para poder accionar como le parece.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el arbitraje?

Después de ser perdonado de la roja, el gran fichaje de la Universidad César Vallejo disparó: “Un poco indignado con el arbitraje. Ese equipo salió a pegar desde el primer minuto. Me metieron un codazo y fue gol de ellos. Luego me pisan y el árbitro no revisa el VAR”.

¿Qué pidió Paolo Guerrero al presidente de la FPF?

Eso no quedó ahí, también hizo un llamado a Agustín Lozano, presidente del deporte rey en Perú: “Espero que la FPF tome cartas en el asunto con este árbitro, porque no es posible que el fútbol sea así. Es un atraso para el fútbol peruano”. Un show completo el que regaló el ex atacante de Racing de Avellaneda y LDU Quito en Ecuador.

¿Qué mencionó el técnico de Cusco FC?

Miguel Rondelli mencionó en conferencia de prensa después lo siguiente: “En la de Paolo Guerrero era roja, pero se revisó en solo dos minutos; en nuestro gol, sí tardaron como media hora viendo la jugada. Algo (querían) encontrar. Parece que nos trajeron de invitados a la fiesta de su presentación y, para el club que dirijo, es una falta de respeto”.