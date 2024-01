Después de un tiempo relajado, tranquilo, y con la familia, volvió al ruedo. Paolo Guerrero demostró estar vigente, en una charla con TVPERU Deportes. El actual delantero peruano no tiene contrato con LDU Quito después de confirmarse su salida por término de firma. El Depredador ante ese contexto habló claro sobre lo que será su futuro deportivo.

Se le consultó a las afueras del aeropuerto sobre lo que podría ser una posible vuelta al equipo de sus amores, Alianza Lima. Siendo Paolo Guerrero muy sincero, como siempre: “No porque Alianza no me ha hecho llegar nada, creo que no hay interés alguno y no hay problema. No voy a dejar de ser hincha de Alianza, los dirigentes pasan”.

Después de tocar el asunto de Alianza Lima. También Paolo Guerrero, como capitán de La Blanquirroja, mencionó la llegada de Jorge Fossati a la Selección Peruana: “Es cuestión de trabajo, tiempo, que se respeten los procesos. Ahora entra el profesor, es un cambio radical, otra forma de juego, otro pensamiento, cambia todo y hay que tener paciencia. Tenemos que captar la idea del entrenador, ajustar y adaptarse”.

De la misma manera, casi por el mismo sentido similar. El periodista del canal del estado peruano, le preguntó sobre lo que espera en su próximo club. Respondiendo picante, en referente a un pasado cercano, donde no fue tratado a la altura de lo que se esperaba seguramente: “Que el entrenador no crea que el fútbol es jugar playstation”.

¿Cómo califica su paso por la Serie A de Ecuador?

A su vez, agradeció el tiempo que estuvo en el fútbol norteño. Paolo Guerrero se conmueve a la hora de hablar sobre El Rey de Copas, como se le conoce popularmente al LDU Quito: “El 2023 fue un lindo proyecto en Liga, pasamos lindos momentos. Ahora estoy esperando que llegue alguna propuesta, algo concreto, algo bueno, con un proyecto que sea para ganar alguna copa internacional”.

Sobre su ex director técnico, Luis Zubeldia, solo existen palabras de agradecimiento por todo lo que vivió junto a él en este último tiempo: “Es un gran entrenador, lo que ha conseguido es importante y sobre todo es una gran persona”. Paolo Guerrero siempre dijo que si se iba el argentino de Liga de Quito, él no veía futuro en el equipo por un tema de lealtad.

¿Dónde jugará Paolo Guerrero?

El crack peruano, actualmente valorizado en 175 mil euros, a sus 40 años está vigente y expectante de lo que venga. Paolo Guerrero espera estar muy tranquilo, por Alianza Lima o cualquier otro proyecto donde se cuide el nombre del mejor delantero peruano en toda la historia. Veremos cómo avanza este asunto, porque en Matute se vería muy bien.