El cierre de planteles principales es una urgencia para los conjuntos de Liga 1. Si se trata de un grande como Alianza Lima, más aún, por eso el nombre de un jugador bastante considerable está sonando fuerte en las últimas horas. Los íntimos estarían analizando una gestión bastante interesante, la cual se podría confirmar en las próximas horas.

Mediante su cuenta de Twitter, Rolo Bart, popular creador de contenidos para el universo blanquiazul, mencionó: “Fernando Arce Jr es el nombre del mediocampista mexicano-estadounidense que interesa en Alianza Lima. Juega en Necaxa, club al que llegó hace poco, pero no ha gozado de mucha continuidad. Fue seleccionado juvenil de Estados Unidos hace algunos años. Solo llegaría como préstamo”.

Seguido, un tiempo después, por el entrañable, Mr. Bombazo, quien entregó mayores detalles al respecto a la posible incorporación victoriana: “EL ENGANCHE CHIPOTLE. Fernando Arce Jr es el “10” mexicano-estadounidense que está a detalles de arribar a Alianza Lima. Jugador del Necaxa, llegó a ser seleccionado U17 de EE. UU.. Un jugador que tiene el mayor atributo de ser corajudo y luchador”.

Dependerá mucho de cómo se pueda avanzar esta gestión deportiva que seguramente irá de la mano de lo que necesita al día de hoy el profesor Alejandro Restrepo. Quien hace poco perdió a Jairo Concha, por término de contrato, el volante mixto estará jugando con certeza en Universitario de Deportes desde la siguiente temporada.

¿Por qué Alianza Lima ficharía a Fernando Arce?

Fernando Arce es considerado como uno de los mediocampistas más regulares en el ambiente mexicano. Como todo profesional alternó buenas y malas. Sería por el gusto de Bruno Marioni, quien conoce bien ese torneo, la creación del interés por el jugador. Quien actualmente goza de regularidad, pero una opción del extranjero, precisamente de Alianza Lima, no llega de forma seguida.

¿Quién es Fernando Arce y cuándo vale actualmente?

El volante nacido en Chula Vista, condado de San Diego, cuenta con doble nacionalidad Estadounidense – Mexicana. A sus 27 años transcurrió su carrera por conjuntos como C. Tijuana, Dorados de Sinaloa, C. Necaxa, F. C. Juárez, y C. Puebla. Nació el pasado 27 de noviembre de 1996, confirmando que Alianza Lima podría ser su primera experiencia en el exterior.

Ahora, el valor actual del futbolista, según Transfermarkt es de un millón de euros, por lo que informa el portal especializado en esa temática. El pivote también puede ser considerado como un volante mixto y a su vez, de interior por la derecha. El precio más alto que tuvo en su carrera fue el año pasado, cuando estaba jugando en los Bravos de Juárez, donde llegó a costar 1,20 millones de euros.