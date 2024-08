Paolo Guerrero no jugará afuera, eso lo podemos dar por hecho ahora mismo, entendemos que es un asunto que seguramente fue novedad durante algunos días, pero su destino está en Perú. La historia que vamos a contar ahora mismo, pasa por lo que pudo ser, pero no llegó a ser un tema de interés general. En otro momento de su vida, quizás si serviría como opción absoluta, pero todo es completamente diferente en este preciso momento. El delantero de la Selección Peruana tiene otros intereses como tal.

¿Dónde pudo jugar hace poco Paolo Guerrero?

Marco Quilca León en un despacho para el Diario El Comercio nos da detalles nuevos sobre el presente del capitán de La Blanquirroja: “Guerrero incluso ha decidido contratar una firma de abogados de Argentina, muy importantes, para lograr su deseo. Pero no ha podido. Aunque aquí estaría la clave del rumor surgido sobre su posible llegada a Banfield. La cercanía entre sus asesores y el club que marcha en el puesto 22 de la Liga Profesional habría agilizado todo, pero en los últimos días se enfriaron las negociaciones”.

Lo cierto es que todavía su talento todavía está siendo bien visto. Pero eso no significa nada al día de hoy, porque hubo una propuesta que casi no miró el crack nacional: “Paolo Guerrero estuvo cerca de volver al fútbol argentino tras su paso por Racing Club. De acuerdo a Matías Colombo, periodista argentino que cubre a Banfield para “La Previa de Banfield”, “hubo un interés formal, incluso se habló de números y duración de contratos”, pero “a esta altura el pase está caído””.

¿Qué le ofreció Banfield a Paolo Guerrero?

Lo que pasó con Guerrero es simple, ni siendo bien valorado en Argentina, cambiaría sus convicciones: ““Le habían ofrecido el sueldo más alto del plantel, aunque es necesario señalar que Banfield no tiene sueldos tan elevados al no tener referentes o caras conocidas, entonces tampoco es que se hable de cifras muy por encima de lo normal”, añade. Paolo llegó a César Vallejo como el mejor pagado en la historia del fútbol peruano, superando los cien mil dólares que ganaba Christian Cueva en Alianza Lima en 2023; pero no le habría importado resignar algunas cosas con tal de salir del club trujillano”.

Según cuenta el periodista de El Comercio, este tipo de situaciones no se ven tan comúnmente, por ende, termina siendo una última oportunidad de jugar afuera, pero lejos de que eso pase. Está abiertamente concluido que desea jugar solo por Alianza Lima, para darle un broche de oro a su carrera como crack internacional. Pero hay un detalle más, el cual sería perjudicial por el propio paso del tiempo. Uno que seguramente antes no hubiera sido un problema a mayor escala, pero ahora todo es distinto. Si no pasa nada raro, lo veremos por la señal de (Disney+).

Paolo Guerrero en la Liga 1 con César Vallejo. (Foto: Liga 1).

Expone Marco Quilca León en su charla breve, donde nos da mayores detalles sobre cómo se ve a Paolo Guerrero en el país donde jugó poco tiempo Racing Club, pero parece que dejó algunas experiencias positivas en líneas generales, porque todavía lo ven con buenos ojos: “Colombo, además, señala que la opción con la que iba a llegar el ‘9′ peruano al ‘Taladro’ era como un préstamo por seis meses con opción a renovación. Su edad (40 años) no le permite firmar contratos de mayor duración”.

¿Qué papel juega Alianza Lima en la vida de Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero espera por Alianza Lima, donde están con los brazos abiertos esperando su desvinculación para poder presentarlo como flamante jugador del equipo del pueblo. Asumiendo un cargo en el plantel como hombre de primera plana, quien seguramente le dará todas las herramientas al equipo de Mariano Soso para levantar cabeza. El Depredador primero sale de la Universidad César Vallejo, y después escoge el sueño de su vida. Pero todo paso a paso.