El problema reciente de Mariano Soso no sería solo haber empatado contra ADT Tarma, porque estamos hablando de una situación muy compleja.

Alianza Lima no sale de una para meterse a otra, siendo esto un tema casi recurrente, porque pareciera que quieren estar dentro del comentario popular. En el último partido entre Alianza Lima y ADT Tarma, se dio una eventualidad que tiene que ver al ciento por ciento, con un caso que podría ser irregular de llegar a confirmarse. Con una sanción que sería significativa si se encuentra la manera de poder justificar que lo realizado, está dentro del marco de la ley.

¿Qué pasó con Mariano Soso en el Alianza Lima vs. ADT Tarma?

El Diario El Diez, en su página principal puso en contexto lo que estaría pasando muy pronto dentro del cuadro blanquiazul: “Durante la transmisión del encuentro por L1 MAX, la periodista Camila Zapata sorprendió al afirmar que el cuerpo técnico de Alianza Lima estaba utilizando un dispositivo para ver el partido entre íntimos y tarmeños en vivo desde el banco de suplentes. Esta revelación generó un inmediato revuelo en el panel de comentaristas”.

A lo que Winston Reategui, panelista de L1 MAX, contestó a los segundos nada más, lo que tiene claro como persona ligada al fútbol hace muchos años, desde su ligación con el arbitraje: “En las directrices y en las reglas no está permitido eso. Solamente se permite de todo sistema electrónico de comunicación del cuerpo técnico, solo si es exclusivamente para el bienestar del jugador, pero no para ver el partido”.

De la misma manera, afirmó el otro periodista en cancha, Eduardo Combe, en la propia transmisión, en vivo y directo que consultó a las entidades correspondientes, y estas le contestaron: “El uso de los dispositivos sí puede ser para ver las repeticiones de las jugadas durante el partido, aunque también confirmó que está prohibida la reproducción en directo del encuentro por parte del comando técnico en el banco de los suplentes”.

¿Qué dirán en la Federación Peruana sobre el caso de Mariano Soso?

Ahora, no existe hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre este caso, salvo algunos mensajes de hinchas rivales, específicamente de Universitario de Deportes. La idea es que si se rompió alguna parte del reglamento, se actúe de urgencia para conocer una decisión final. Pero si no pasa nada, entonces será una oportunidad para todos los equipos de Liga 1, saber que pueden utilizar esta tecnología, para poder controlar de mejor manera el vivo de sus partidos cuando estén jugando la Liga 1. Entonces no lo veríamos por la señal de (Disney+) en el peor de los casos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Mariano Soso en Alianza Lima?

Mariano Soso firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Llegando en agosto del 2024, si cumple todo su contrato se llevará 340 mil dólares. En el club blanquiazul le tienen extrema confianza por como presentó su proyecto, pero resultados parecidos al de ADT Tarma no se puede repetir una vez más, más si se trata de local. Ahora, el asunto de su tablet, todavía queda pendiente de conocer una resolución.

¿Cuánto gana Mariano Soso en estos momentos?

Mariano Soso gana 20 mil dólares, aproximadamente según las fuentes cercanas al club blanquiazul. Pasando en Perú por clubes como Real Garcilaso, Sporting Cristal y FBC Melgar, ahora dirige en Alianza Lima, considerado por como el reto más grande de la vida entera. El momento de ver sus capacidades es ahora, donde están obligados a ser campeones a final de temporada. Solo así se sabrá, si la inversión realizada, tiene un sentido como tal.