Paolo Guerrero puede decir que de esta semana no pasaría su salida de la Universidad César Vallejo, todo hace indicar que podrá ser jugador libre en las próximas horas, pero aún no se sabe a ciencia cierta ese asunto. Por eso, vamos con la información que apareció recientemente, desde una fuente bastante confiable, que nos ha dado las verdades fijas sobre el presente del ídolo más grande de los últimos tiempos. Quien espera cumplir su sueño de niño.

¿Cuál es la última novedad sobre Paolo Guerrero?

El periodista Sandro Bazán, del Diario Líbero, expone lo que se está viviendo en la interna del cuadro íntimo. Hoy con Mariano Soso como director técnico del primer equipo: “La llegada de “PG9″ aún es posible mientras no se cierre el libro de pases de la Liga 1, el próximo 31 de agosto y en Alianza Lima creen que la posibilidad puede terminar de avanzar en esta semana para hacer realidad el deseo del hincha”.

Alianza Lima sabe bien que tiene que correr contra el tiempo, si quiere contratar al delantero capitán de la Selección Peruana, pero con calma. No depende de ellos: “Mientras tanto, Paolo Guerrero, de 40 años, sigue sin decidir los términos de la resolución de contrato que le planteó la U. César Vallejo, siendo una de las cláusulas mantener los derechos publicitarios -hasta diciembre- del delantero de la selección peruana”.

Hoy por hoy, se puede sentir a Paolo Guerrero como una prioridad dentro del mundo blanquiazul. Por su calidad, y lo que transmite obviamente, dentro y fuera de las canchas: “Como se sabe, Alianza Lima es cauteloso cuando se le pregunta por la llegada de “PG9” al ser un jugador con contrato vigente con los “Poetas”. En La Victoria esperan que sea jugador libre para poder sumarlo al plantel que lucha por ganar el Clausura”. Entonces lo veremos por la señal de (Disney+) muy pronto.

¿Por qué Alianza Lima debe contratar a Paolo Guerrero?

La explicación más clara para poder contratar desde lo deportivo al Depredador es que no tienen un jugador de nivel que pueda romper esquemas. Debido a que una lesión de consideración se dio en las últimas fechas: “Alianza Lima sufrió la baja de Cecilio Waterman por una lesión en el hombro y lo más seguro es que se pierda todo el Torneo Clausura. La dirigencia desea concretar como máximo el viernes la llegada de Paolo Guerrero”.

Paolo Guerrero, ídolo del fútbol peruano. (Foto: Twitter).

¿Alianza Lima es opción para Paolo Guerrero?

En una entrevista reciente para L1 MAX, Bruno Marioni tomó la palabra a nombre de Alianza Lima: “Sería ir en contra de lo que confiamos y creemos acá. Paolo Guerrero tiene contrato con César Vallejo. Hasta que eso siga pasando, nosotros ni ningún club debe tomarlo en cuenta. Yo no voy a negar lo que es Paolo para Perú, no solamente para Alianza. Es un jugador que a todos nos gustaría verlo con la camiseta de Alianza Lima, pero no sabemos cuál es su real situación. Hoy no es una opción para nosotros”.

¿Cuánto debe pagar Paolo Guerrero a la Universidad César Vallejo?

Paolo Guerrero para irse de la Universidad César Vallejo debe hacer un desembolso que pocas veces de ve en Perú. Aquel pago estaría bordeando el medio millón de dólares según fuentes cercanas a la institución educativa deportiva. Una vez que se abone esa oportunidad económica, podríamos decir que el goleador de la Selección Peruana estará completamente libre de todo pendiente. Pero si eso no pasa, Alianza Lima debe esperar aún.