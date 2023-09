Paraguay vs Perú: reacción de la prensa internacional, luego del empate por las Eliminatorias

La Selección Peruana de fútbol ha conseguido un empate de gran valor en su primer enfrentamiento en las Eliminatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, disputado en el Estadio Antonio Aranda Encina. El marcador finalizó en un empate sin goles (0-0) en un emocionante duelo.

El choque entre los guaraníes y la bicolor atrajo la atención de los medios de comunicación internacionales. El diario ABC tituló su cobertura como: Paraguay vs Perú: Sin goles en el Este. Paraguay fue superior a Perú, pero no pudo marcar la diferencia en el arco rival a pesar de tener dos tiros consecutivos al palo y por la gran actuación de Pedro Gallese, resaltando que a pesar de la superioridad de los locales en el partido, no lograron marcar la diferencia en el arco rival, en parte debido a la destacada actuación del arquero incaico, quien detuvo dos tiros consecutivos al palo.

Además, el medio deportivo Versus se centró en el partido y en las jugadas polémicas, señalando que el VAR debería haber estado atento, ya que hubo algunas manos dentro del área peruana que generaron controversia.

Este empate, aunque sin goles, representa un inicio alentador para la selección de Juan Reynoso en su camino hacia el Mundial y muestra su capacidad para competir en un nivel alto. La atención se enfoca ahora en los próximos desafíos en estas emocionantes Eliminatorias.

Por último, con este resultado, tanto la selección peruana como el equipo dirigido por Barros Schelotto suman su primer punto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas. En la próxima fecha, la selección peruana se prepara para recibir a la Verdeamarela en un enfrentamiento que promete ser igualmente emocionante.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Perú?

El siguiente partido de la selección de Perú será contra Brasil en el Estadio Nacional de Lima, encuentro válido por la segunda fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.