Solo era que cambiara de camiseta y se iba a repetir la historia. Los golazos de Lionel Messi tomaron un vuelo privado desde Estados Unidos hasta Argentina y no tardaron en decir presente en las Eliminatorias al Mundial 2026. ¡Inter Miami ya reaccionó!

Leo Messi ya jugó los primeros once partidos en Inter Miami y desde el debut con un gol de tiro al último minuto contra Cruz Azul empezó a pisar fuerte en el fútbol de Estados Unidos. El jugador argentino viajó para jugar con la Selección Argentina y empezó hacer de las suyas.

Con la confianza que en tan solo once encuentros ya ganó el primer título en la historia de Inter Miami y lleva once goles y 5 asistencias, Lionel Messi se volvió a poner la camiseta número ’10’ de la Selección Argenina y con un golazo le i la vicoia a Argentina vs. Ecuador en la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La palabra que inventó Inter Miami para reccionar al gol de Messi con Argentina

Consideradas como unas de las eliminatorias más duras de todo el mundo del fútbol, la victoria de Argentina 1 a 0 contra Ecuador fue una auténtica muestra de esta premisa. Solo una genialidad de Messi definió el partido y tal fue el golazo que anotó que Inter Miami decidió inventar una palabra para reaccionar.

Un paso con la pierna izquierda, otro con la derecha y… ¡Pum!. Messi metió un gol de tiro libre para que la Selección Argentina sumara sus primeros tres puntos en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 e Inter Miami reaccionó con la siguiente nueva palabra: “Inmessionante”. ¿La agregan al diccionario?

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.