Piero Quispe debe ser el ejemplo claro de la superación constante en el fútbol peruano. Enhorabuena por su evolución, el talento que le da crecimiento sostenido, y la valoración que ahora tiene en el universo deportivo. Desde los Pumas de la UNAM, hoy es considerado como una pieza clave, ganando minutos con el primer equipo, teniendo la oportunidad de ser poco a poco indiscutible.

Recordemos que Piero Quispe en su momento estuvo valiendo 75 mil euros cuando recién debutó con camiseta de Universitario de Deportes, y ahora está en otro ambiente. El último reporte de Transfermarkt dice que el futbolista está tazado al día de hoy en 1 millón ochocientos mil euros. Siendo un proyecto exitoso en ese sentido, por toda la evolución que tuvo desde el segundo cero.

Ahora, para eso tuvo que tener bases estructurales muy fuertes como futbolista. Desde que era el producto más auspicioso de la Academia de Don Héctor Chumpitaz junto a Nelson Cabanillas. Ambos compartieron planteles menores, y pasaron juntos a la primera de Universitario de Deportes, previa reserva. En este caso, quien más rápido explotó fue Piero Quispe.

Desde que apareció fue un futbolista muy interesante que estaba destinado a resonar dentro del ambiente deportivo. Gracias a su gambeta, estilo para encarar a los rivales y ese quiebre que fue potenciando con el paso de las jornadas. Ahora, en la Liga MX le está costando un poco más, pero es parte de la adaptación que tienen todos los profesionales en sus puestos recientes.

¿Qué resalta en la vida de Piero Quispe?

Su gratitud, don de gente, y ese perfil bajo que difícilmente se ve en el fútbol profesional. Piero Quispe hace poco habló con L1 Radio, mencionando su amor y respeto para el club que le dio todo. Brindándole las mejores de las suertes a Universitario de Deportes, donde dejó grandes amigos.

“Firmo la estrella 28 por el equipo que tiene Universitario. Dios quiera que Universitario se consagre campeón porque soy hincha por todo lo que me dio. Me hubiese encantado quedarme en Universitario, pero estoy feliz acá y no voy a desaprovechar la oportunidad. Es superdiferente jugar en la liga mexicana, pues es muy intensa y mucho más física. Acá no te dejan pensar. El año pasado me enfoqué en la “U””. Mencionó el popular Quispedri.

¿Cómo le va a Piero Quispe hoy en día?

La irregularidad de su equipo lo está perjudicando en lo personal. Piero Quispe con Pumas de la UNAM en la Liga MX está en la mitad de tabla. Con 15 puntos en 10 jornadas completas, teniendo la misión de levantar urgentemente para alcanzar a los líderes; Monterrey y Cruz Azul. A mejorar eso, porque el peruano tiene muchas batallas personales semejantes ganadas.