Alianza Lima sigue con un pendiente que a mediano plazo se puede convertir en un problema importante. Jairo Concha, después de tres temporadas donde fue bicampeón y peleó hasta el final un nuevo título nacional, está a puertas de irse libre. Lo más llamativo, es que podría cruzar la vereda profesional, para jugar en Universitario de Deportes, así mencionan algunas personas con información al respecto.

Ese rumor no es lo más importante, lo más llamativo termina siendo el ambiente de incertidumbre que hoy reina en Matute con respecto a ese tema. Desde Alianza Lima le quieren renovar bajo cualquier concepto, pero sin cometer ninguna locura. Pero el jugador se mantiene tranquilo, mientras lleva adelante la pretemporada con el profesor Alejandro Restrepo a la cabeza. Sin dar mayores certezas sobre su futuro deportivo.

Por eso, el Diario Depor dio mayores alcances sobre este tema complicado en todos los sentidos: “Jairo Concha tiene vínculo con la institución victoriana hasta el último día del presente mes. Desde el tema contractual, está cumpliendo con lo que ha firmado y por eso hace la pretemporada junto al resto de sus compañeros. A eso se suma que el volante íntimo forma parte del proyecto deportivo de Restrepo, gusta mucho al técnico y tiene un acuerdo de palabra con los blanquiazules para renovar”.

El jugador peruano tiene la cabeza puesta en jugar en el exterior, eso lo sabemos por la propia versión del jugador, por eso el propio medio de comunicación lo expone así: “Concha ha expresado abiertamente su intención de emigrar, Alianza Lima lo sabe y no hay problema con eso más allá de que ha dado su palabra. Legalmente, tiene ese tiempo a favor y puede manejarlo así; sin embargo, no es lo ideal para el club, puesto que en el área deportiva necesitan saber si Concha terminará renovando con la institución o se irá a otro equipo en el exterior”.

¿Jairo Concha se quedará en Alianza Lima?

El volante está tranquilo, expectante a lo que puede pasar en su entorno más cercano. Desde la “U” hay un interés que podría hacerse más fuerte con el paso de los días: “Bajo ese panorama, Concha seguirá haciendo la pretemporada como hasta ahora, esperando una oferta del extranjero. Trascendió que hay consultas del fútbol chileno y mexicano; pero están pendientes de evaluación. Lo que sí está descartado es una oferta formal de parte de Universitario de Deportes, cuyo interés por él no ha pasado de eso”.

¿Universitario de Deportes fichará a Jairo Concha?

Para el Diario Depor, está claro que si el jugador no termina renovando, podría estar teniendo la primera opción para cubrir ese puesto que deja la reciente venta al Pumas de la Liga Mexicana, en el conjunto merengue: “Es decir, Jairo es un futbolista que gusta en Ate y lo ven como reemplazo de Piero Quispe; no obstante, la prioridad del jugador es salir del Perú y dar ese salto de calidad”.

¿Cuál será la decisión final de Jairo Concha?

Dando por descontado, también, que si no hay cercanías entre ambos conceptos, ya sea por un ámbito de descarte. Jairo Concha se quedará en Matute después de alargar su contrato por un par de temporadas. Pero eso no gustará mucho en el hincha, porque está dejando al club que lo tiene como prioridad, en una de las últimas escalas de su interés personal: “Y si eso no ocurre, jugará en Alianza Lima el 2024”.