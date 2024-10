Neymar no estará presente en Brasil para enfrentar a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Por qué no juega Neymar hoy en Brasil vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas?

Brasil se enfrenta a la Selección Peruana por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas, hoy, martes 15 de octubre, en el Arena BRB Mané Garrincha. En este duelo clave, la ‘Verdeamarela’ no podrá contar con Neymar.

Ney es la máxima estrella de ‘La Canarinha’ y el referente de la selección. Su ausencia en el campo de juego no será fácil de reemplazar para el entrenador Dorival Júnior.

¿Por qué no juega Neymar hoy en Brasil vs. Perú por las Eliminatorias?

Neymar no juega hoy en Brasil ante Perú por la fecha 10 de las Eliminatorias, porque se encuentra lesionado. El atacante está recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla izquierda.

El atacante no juega desde 2023, y aún no tiene fecha de regreso a las canchas. Por lo que en este 2024 no ha disputado ningún partido con la Selección de Brasil.

¿Cuándo y a qué hora juegan Brasil vs. Perú por las Eliminatorias?

Brasil se mide ante Perú hoy, martes 15 de octubre, por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas, a partir de las 19:45 hs (Per), en el Arena BRB Mané Garrincha de la ciudad de Brasilia.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas