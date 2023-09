¿Por qué Rodrigo Ureña no jugará el duelo entre Universitario vs UTC? Volante se pierde vital partido

No cabe ninguna duda que Rodrigo Ureña es uno de los mejores volantes que llegó esta temporada a la Liga 1. Mostrando un gran juego tanto en defensiva como en ofensiva, el mediocampista chileno resulta vital, pero lamentablemente no estará disponible para el partido entre Universitario vs UTC de Cajamarca.

Chocando este lunes 2 de octubre por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1, Universitario se juega la vida ante UTC en el estadio Monumental. Enfrentándose a partir de las 8:30 PM, el técnico Jorge Fossati no podrá contar con la presencia de Rodrigo Ureña.

Confirmándose la baja, el mediocampista Rodrigo Ureña no podrá estar en el juego entre Universitario vs UTC por una expulsión. Viendo la tarjeta roja ante Universidad César Vallejo en el partido por la fecha 16 del Torneo Clausura, al final ese duelo lo ganaron los cremas, pero perdieron al volante.

¿Por qué Rodrigo Ureña no jugará el duelo entre Universitario vs UTC?

Fichado en la temporada 2023 de la Liga 1, Rodrigo Ureña llegó con una amplia trayectoria a Universitario de Deportes. Mostrando su jerarquía en Colombia y Chile, el mediocampista ha sido uno de los más valorados y regulares en el cuadro de Jorge Fossati.

Valiendo actualmente más de medio millón de euros en la página Transfermarkt, Rodrigo Ureña es un volante chileno de 30 años. Fichado por Universitario de Deportes por toda la temporada 2023, el volante sería uno de los jugadores que renovaría con el cuadro merengue.

El posible once de Universitario vs UTC por el Torneo Clausura de la Liga 1

Universitario regresa a la actividad cuando enfrente a UTC por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el entrenador Jorge Fossati pondría el siguiente once: Carvallo; Corzo, Riveros, Saravia; Ureña, Pérez Guedes, Cabanillas, Polo; Quispe, Flores, Valera.

¿Cuándo juega Universitario vs UTC por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El siguiente partido de Universitario es el lunes 02 de octubre a las 20:30 h, en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 ante UTC en el estadio Monumental.

¿Dónde ver el partido entre Universitario vs UTC por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Universitario recibirá a UTC por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de GOLPERU.

Así marcha Universitario de Deportes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023

Universitario de Deportes ha disputado 15 partidos y se ubica en la posición 2 con 9 partidos ganados, 5 empatados y 1 perdido y con 22 goles a favor y 7 goles en contra.