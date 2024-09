La trascendencia de Paolo Guerrero todavía no está del todo conocida, porque es un nombre bastante grande para quienes ven con ojos objetivos su desempeño. El ídolo principal de todo un país, jugó un gran cotejo con camiseta de Alianza Lima. Anotándole un tanto al Sport Boys, en la goleada de 3-0. Todo eso lo conocemos bien, pero un detalle muy importante todavía no se conocía del todo. Cómo han cubierto a nivel mundial el debut ante las redes, del ex Bayern Múnich y Hamburgo en Alemania.

¿Qué dice el mundo entero sobre Paolo Guerrero?

La famosa cuenta mexicana, Invictos, le dedicó unas líneas: “Se formó en las categorías inferiores de Alianza Lima, pero nunca debutó oficialmente con el primer equipo. Se marchó siendo muy joven. Y después de construir una carrera histórica fuera del club de sus amores, con 40 años de edad, Paolo Guerrero volvió a casa. Hoy, luego de tanto tiempo deseándolo, la leyenda de Perú marcó su PRIMER GOL con el escudo que SIEMPRE quiso besar. Qué momento tan especial para Don Paolo Guerrero. EL SUEÑO DE UNA VIDA”.

Por el lado del noticiero más importante de la región sudamericana, SportsCenter en Twitter destacó la presencia del delantero nacional, quien antes supo jugar en Racing Club de Avellaneda. Desde ahí lo referencian mucho más: “¡EL PRIMER GOL DEL DEPREDADOR COMO BLANQUIAZUL!! Paolo Guerrero marcó y Alianza Lima goleó 3-0 a Sport Boys por la fecha 12, para subirse a la cima del Clausura de Perú. Sabbag y Freytes, los otros goles del partido”.

BabaGol, usuario en inglés, especializado en contar historias curiosas del fútbol internacional en Twitter, elogió el trabajo del capitán blanquiazul, que fue destacado por su participación constante en casi todas, las jugadas de ofensiva para su equipo contra Sport Boys: “La leyenda peruana Paolo Guerrero, de 40 años, marcó su primer gol con Alianza Lima, 22 años después de dejar el club”.

Con esto nos damos cuenta de que Paolo Guerrero es un jugador destacado por el mundo entero. La prensa internacional le dio una cobertura necesaria y justa a un ídolo sudamericano, quien a sus 40 años está viviendo una especie de sueño. Para poder demostrarle al mundo también, que está sumamente vigente, respondiendo con grito de gol a los que lo querían verlo retirado. Ese es el capitán de la Selección Peruana, quien demuestra cada semana, tener siempre una importante disposición para mejorar. Lo veremos de aquí al cierre del año por la señal de (Disney+).

¿Hasta cuándo firmó Paolo Guerrero por Alianza Lima?

Paolo Guerrero firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Cumpliendo así su promesa de jugar por el cuadro íntimo, el delantero estará 16 meses en La Victoria. Después de eso, podrá saber si la vida le permite seguir compitiendo de manera profesional, y desea continuar con su carrera en el equipo de sus amores. Recordemos que para ese momento, tendrá 41 años edad.

Paolo Guerrero hablando con la prensa local. (Foto: pamela lozano – @lozanopamela1).

¿Cuánto gana Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares en Alianza Lima, aproximadamente, fuera de los bonos externos que tiene como jugador emblema en el equipo del pueblo. Llegando en agosto del 2024, y firmando hasta diciembre del 2025, el delantero se embolsará alrededor de 800 mil dólares. Así pues, el atacante será uno de los mejores pagados del plantel y más valorados por la directiva principal, conocida como Fondo Blanquiazul.