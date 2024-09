Llegó el momento donde se puede decir que se quitó la sal después de una actuación donde no hizo las cosas tan bien que digamos. Paolo Guerrero capitalizó un gran partido contra Sport Boys, asumiendo que está bien físicamente, técnicamente puede mejorar aún, y tener con certeza un presente mucho más auspicioso. Ese es el delantero que contrató Alianza Lima, aquel que siempre se exige, pero también tiene un corazón bastante grande.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su debut goleador en Alianza Lima?

Paolo Guerrero en charla con los medios de comunicación destacó que cumplió un sueño, el de niño cuando estaba en las categorías menores: “En todo momento siempre pensé en hacer un gol con esta camiseta a nivel profesional, era mi sueño y llegó el día, mi primer gol con el equipo de mis amores. Estoy muy feliz con el resultado, con el gol, con el desempeño de mis compañeros. Después del tropiezo del miércoles éramos conscientes que hoy teníamos que responder en la cancha, ahora continuar trabajando porque viene Melgar”.

El Depredador supo señalar que está contento por todo lo que está pasando ahora mismo. La goleada contra el Sport Boys del Callao es el premio para una semana entera donde trabajaron siempre pensando en la excelencia como tal: “Estoy muy feliz, independientemente del gol, más feliz por el desempeño de mis compañeros, por los tres puntos. Era un día soñado, siempre imaginé hacer un gol a nivel profesional con el equipo de mis amores. Ahora a descansar que se vienen cinco finales”.

De la misma manera, Paolo Guerrero expuso que no se deben desenfocar porque están peleando algo grande y los partidos que vienen son fundamentales para todo lo que quieran hacer como grupo en Alianza Lima: “Lindo momento, más aún en este escenario que es la casa de la selección. Estoy feliz en especial por el resultado. Hay felicidad, pero ahora faltan 5 finales, no podemos bajar los brazos. En el penal me pisó y se quedó enganchado y me doblo el tobillo un poco, pero tengo tiempo para recuperarme bien”.

¿Por qué Paolo Guerrero bailó en su celebración?

Por último, para darle un poco de color, definió como se siente después de un partido completo donde chocó como en sus mejores épocas. Y celebrar como sus grandes amigos, a quienes visitó hace unas semanas en el canal de YouTube, Enfocados: “Estaba buscando ponerme bien físicamente, la semana empecé a sentirme mejor y hoy estaba muy bien para iniciar. (Sobre la apuesta con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola) Lo prometido es deuda”. Lo veremos haciendo más de estos movimientos cuando juegue de local por la señal de (Disney+).

¿Qué dijo Mariano Soso sobre Paolo Guerrero?

El entrenador de Alianza Lima fue bastante claro a la hora de definir al goleador peruano: “Nosotros definimos la titularidad tanto de Paolo como de Pablo en función a la dosificación de estos tres partidos. Paolo viene mostrando una evolución positiva y en ese marco entendió que juegue en el ataque con Pablo. Hoy era un momento oportuno para que puedan convivir y ofrecer ventajas. Es su primer gol con el club de sus amores y eso es intransferible para él, y que el grupo celebre ese gol como si fuera de todos y eso se valora”.

Paolo Guerrero celebrando contra Sport Boys. (Foto: Tabatha Belén – @tabathabelen09).

¿Cuál será el próximo partido de Paolo Guerrero?

Alianza Lima estará recibiendo a FBC Melgar el sábado 28 de septiembre a las (8:30 PM – HORA PERUANA). Partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura 2024, irá por la señal de L1 MAX, en lo que será seguramente el mejor cotejo de la fecha. Ahí Paolo Guerrero seguramente será titular, repitiendo el ataque junto a Pablo Sabbag, porque le gustó a Mariano Soso lo que vio en el cotejo contra Sport Boys donde golearon por 3-0.