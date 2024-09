Lo acaban de sacar de Arabia Saudita, y André Carrillo no la pasa nada bien. Según un estudio, su presente profesional, es sumamente bajo.

La vida es así, más aún cuando se trata de una profesión que muchas veces es considerada como injusta. El fútbol profesional parece que se olvidó de los años mozos de un jugador como André Carrillo, que podrá hoy estar discutido al máximo por todo el país. Pero antes supo ser embajador de lo que se conoce como estilo peruano de juego a nivel mundial. Las últimas noticias del jugador no son las mejores, porque nos muestran que hay una desvaloración considerable en su vida.

¿Cuánto es el valor actual de André Carrillo?

Según podemos ver, bajo la información debidamente verificada de “Transfermarkt.es”. André Carrillo está tazado en este momento en unos 1,50 millones de euros, después de haber sido despedido por el Al-Qadsiah de Arabia Saudita. Quedando muy atrás las épocas cuando estuvo valorizado en 12 millones de euros, cuando jugaba en Portugal con camiseta del Sporting Lisboa. Esas temporadas 2015 quedarán atrás, porque son los últimos recuerdos de la alta competencia.

La Culebra está pasando de ser un jugador considerado por todos en el lejano oriente, a un futbolista libre de contrato porque prefieren a otro tipo de extranjeros. En principio, eso pasó en las recientes semanas, por cómo actuó Al-Qadsiah de Arabia Saudita finalmente, cuando le notificó que no lo quería más en el plantel principal. Por eso, se nota tanto el descenso de valores económicos en su vida reciente.

Su futuro todavía no está del todo claro, el presente no es el mejor porque también está apartado de la Selección Peruana. Lugar considerado por muchos como el refugio máximo de un jugador con los estándares más altos. André Carrillo desde la última Copa América 2024 no pisó más suelo de VIDENA para trabajar con sus compañeros. Jorge Fossati parece haberse cansado de tanta poca responsabilidad, y tomó alguna determinación poderosa. ¿Puede volver a Alianza Lima? Está libre, y todo se podrían presentar novedades.

¿Dónde estaría jugando muy pronto André Carrillo?

La otra gran novedad en la vida de André Carrillo, pasa por una oferta que estaría llegando muy pronto, para poder salir del Al-Qadisiyah. Con destino al Al Khaleej, quien estaría viendo condiciones para tener al extremo de la Selección Peruana si todo sale bien. La Culebra debe ver bien si es lo correcto dejar el equipo que le dio todo después de salir del Al-Hilal. Es una decisión muy personal, pero también debería ver a donde estaría llegando en caso acepte esta opción.

André Carrillo en la Selección Peruana. (Foto: Getty).

¿Cuál es la historia del posible nuevo equipo de André Carrillo?

El Al Khaleej Club es un club de fútbol profesional saudita con sede en Saihat, Provincia Oriental de Arabia Saudita. Fue fundado en 1945 y juega en la Primera División Saudita, la máxima categoría del fútbol en el país donde se paga muy bien. La Culebra estaría llegando para darle ese peso internacional necesario, a un plantel que está algo falto de jerarquía según se puede revisar en líneas generales.

¿Cuál fue el sueldo final de André Carrillo?

El salario de André Carrillo en el Al-Qadisiya FC no se detalla explícitamente en las fuentes oficiales. Sin embargo, considerando la estructura salarial del equipo, el jugador que más gana, Danilo Asprilla, gana alrededor de £17.000 por semana, lo que equivale aproximadamente a £884.000 anuales (Salary Sport). Es razonable estimar que los ingresos de André Carrillo podrían estar en un rango similar dado su estatus y experiencia.